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08:15 13 Eylül 2019
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    Emekli maaşına el konulduğu için kendini yakan vatandaş: Adaletin zenginin yanında olduğunu anladım

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    Türkiye
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    Emekli maaşına el konulduğu için Ankara'da kendini yakan Recep Peker, “Aç kaldım, adaletten umudumu kesmedim. Ama şimdi adaletin zenginin yanında olduğunu anladım” dedi

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    Ankara Kızılay'da üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen 59 yaşındaki Recep Peker'in eylemden önce iki sayfalık bir açıklama mektubu kaleme aldığı öğrenildi. 

    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Peker mektubunda "Aç kaldım, adaletten umudumu kesmemiştim, ama adaletin zenginin gücü olanın yanında olduğunu anladım" ifadelerini kullandı. 

    Peker'in meltubu şu şekilde:

    "Ziraat Bankası Sincan Şubesi'nden ihtiyaç kredisi çekmiştim. Kredi çekerken zorunlu 750 TL'lik kredi kartı verdiler, evim olmadığı için harcamak zorunda kaldım. Kartın ekstresi geldi 100 TL. Benim 80 liram vardı, onu yatırdım. Zaten maaşım 550 TL. 2013 tarihinde maaşımın tamamına el konuldu. 5 ay boyunca açlığa mahkum edildim. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtım. Mahkeme bir sene sürdü. İcra Müdürlüğü'ne dava açtım. Fakat 30. gün olduğu halde dosyayı işleme koymadılar. Tüketici Mahkemesi dosyayı tekrar Yargıtay'a gönderdi. Yedi sene sonra beni Tüketici Mahkemesi'ne çağırdılar. Eksik evrak dediler ve bir kağıt imzalattılar. Bana bir üst mahkemeye dava açmayacağına dair imza attırmışlar.

    'BENİ BİTİRDİLER'

    3 gün sonra Yargıtay davamı tekrar ret etti. Sebebini birine sorduğumda bütün emeklilere emsal teşkil ettiğimden davanın aleyhime olmayacağını söyledi. Şimdi ben soruyorum, adalet bunun neresinde? Tek bir çarem kaldı Sayın büyüklerim. Allah'a ant olsun ki, Yargıtay'ın önünde kendime benzin döküp yakacağım. Ben bir kere yanarım bu davanın çıkmaması için kimlerin parmağı varsa Allahın gazabı üstlerine olsun. Tek güvendiğim adalet yokmuş. 7 sene süründürdüler. Ama ayakkabı kutularındaki paraları bizim değil FETÖ'nün kumpası dediler ve faiziyle birlikte geri aldılar. Bense 7 sene çile çektim, aç kaldım ama adaletten umudumu kesmemiştim. Adaletin zenginin gücü olanın yanında olduğunu anladım. Adalet beni bitirdi, diyeceklerim bu kadar."

    Etiketler:
    maaş, Emeklilik, Eylem, Kızılay, Ankara
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