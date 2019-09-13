TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: Bütün şeritler trafiğe kapatıldı

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü tanker devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapanırken tanker sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Yaşanan kazayla ilgili yetkililerin çalışmaları sürüyor.