Yılmaz Güney'in eşinden HDP binası önünde bekleyen annelere destek: Tüm kalbimle o annelerin yanındayım

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP binası önünde eylem yapan anneleri desteklediğini açıkladı.

Güney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kalçık'a şunları söyledi:

"Bir anne olarak yüreğim yandı ve yanıyor. Tüm kalbimle o annelerin yanındayım. Anneler, çocuklarına kavuşmalı. Dağa gitmeyi önlemek için artık bir çözüm üretilmeli. Bu yara derinde ve bu yarayı iyileştirmek gerekiyor. Her iki taraf için de yıllardır devam eden bir yara bu. Bunun çözümü için de herkes çaba sarf etmeli. Yoksa bu yara daha da derinleşir. Yılmaz, yıllar önce bu yarayı sinemasına taşıdı."

Güney ayrıca, eşinin filmlerinin Türkiye'de de gösterime girebilmesi için imza kampanyası başlatmayı düşündüğünü söyledi ve "Onun mirasını sonuna kadar yaşatmak istiyorum. Bunun için de kitap, film ve müze projem var. Daha güzel bir Türkiye için hayatı boyunca mücadele etmiş Yılmaz Güney'in bu mirasına devletin de destek vermesini istiyorum. Şunu da belirtmek isterim; Yılmaz unutulacak mı diye de hiç korkmuyorum çünkü o ve eserlerinin değeri her gün biraz daha anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.