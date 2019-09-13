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09:46 13 Eylül 2019
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    İBB

    İBB'den Yeşilay'a 25 yıllık bedelsiz tahsis

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın adı resmen 'Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı' olarak değiştirildi. Yeşilay'a da İBB'ye ait Beyoğlu'ndaki bir bina, bağımlılıkla mücadele merkezi olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

    İBB Meclisi'nde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından nisan ayında toplanan meclis oturumlarında CHP'nin 'Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu' kurulması önerisine AK Parti'nin karşı çıkması tepkilere yol açmıştı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sağda), mezun olduğu Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış programına katılarak konuşma yaptı. Bakan Soylu, ilk okul zilini çaldı.
    © AA / Esra Bilgin
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    AK Parti grubu da tepkiler üzerine geri adım atarak mayıs ayı meclis oturumunda İBB'de 'Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı' kurulmasını önereceklerini açıklamıştı. Mayıs ayında teklif AK Parti grubu tarafından meclise sunuldu. Teklif, İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturumlarında karara bağlandı.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, eylül ayı oturumlarının son bileşiminde gündeme alınan teklif kabul edilerek Anayasa'nın 58. maddesindeki hükmü doğrultusunda bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek, her türlü bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla İBB bünyesindeki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın adının 'Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı' olarak değiştirilmesine karar verildi.

    Daire başkanlığına bağlı olarak “Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Müdürlüğü” kurulması da uygun bulundu. Karar oy birliği ile kabul edildi.

    Aynı oturumda Yeşilay Cemiyeti Beyoğlu Şube Başkanlığı'nın talebi üzerine mülkiyeti İBB'ye Beyoğlu Keçicipiri mahallesindeki 280 metrekarelik arazi de yine İBB tarafından yaptırılarak 2018 yılının sonunda geçici kabulü yapılan binanın bağımlılıkla mücadele eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz olarak Yeşilay'a tahsisi gündeme geldi. İBB Meclisi'nin Hukuk ve Sağlık komisyonları tarafından hazırlanan ortak raporda, İBB'ye ait binanın Yeşilay'a bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsis edilmesi uygun bulundu.

    Etiketler:
    Beyoğlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu, CHP, AK Parti, Yeşilay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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