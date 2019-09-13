Eşlerine not bırakıp PUBG'den tanıştıkları kişiyle kaçan kardeşler: Pişmanız, kandırıldık

Kütahya'da 8 Eylül'de not bırakarak evlerinden ayrılan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş'in bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Reyhan Keçiş, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından tedbir amaçlı Sevgi Evlerine teslim edilirken, Ayşen Daşgın ise Çarşı Polis Merkezi'ndeki ifadesinin arından bir otele yerleştirildi.
Kızlarının bulunduğu öğrenen aileleri de Kütahya'dan yola çıkarak Osmaniye'ye geldi. Anne Hamiyet Kaba ilk önce oteldeki kızı Ayşe Daşgın ile buluştu ardından da Reyhan Keçiş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde görüştü.
KARDEŞLER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Yapılan işlemlerin ardından Keçiş de akşam saatlerinde ailesine teslim edildi.
Kardeşini sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin yanına giderken yalnız bırakmamak için beraber geldiğini belirten Ayşen Daşgın, "Pişmanız ve ailemize tekrar kavuştuk çok mutluyuz" diye konuştu.
Anne Hamiyet Kaba ise, "Çok şükür yavrularıma yeniden kavuştum ve çok iyiler. Allah herkesten razı olsun" dedi. Kız kardeşler, yakınlarının aracıyla Kütahya'daki evlerine döndü.
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