HDP, Diyarbakır saldırısını kınadı: Ciddi bir soruşturma yerine algı operasyonu yapılıyor

HDP, Diyarbakır Kulp'ta 7 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıyı kınarak, "Bugün ilçe başkanımızın gözaltına alınması ve Belediye Eş Başkanımızın evinin basılması ciddi bir soruşturma yerine yeni bir algı operasyonu peşinde olunduğuna dair ilk işaretlerdir" açıklamasında bulundu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün yaşanan saldırıyı kınadı.

"Bu asla kabul edilemez durumun acilen ve en etkin biçimde soruşturulması için gerekli adımların atılmasını, sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Kulp ilçesinde yaşanmış olan ve 7 kişinin ölümü 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıyı kınıyoruz. Öncelikle yaşamını yitirmiş olanlara rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu asla kabul edilemez durumun acilen ve en etkin biçimde soruşturulması için gerekli adımların atılmasını, sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz. Bugün ilçe başkanımızın göz altına alınması ve Belediye Eş Başkanımızın evinin basılması ciddi bir soruşturma yerine yeni bir algı operasyonu peşinde olunduğuna dair ilk işaretlerdir. Bu toprakların her bir karışının huzur ve barış içinde, insanca yaşanabilir hale gelmesi için hem demokratik siyasette hem de toplumsal alanda yapılması gerekenleri yerine getirmedeki duruşumuzu sürdürmekte kararlıyız."

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün meydana gelen patlamanın ardından, HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alınmıştı.