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12:49 13 Eylül 2019
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    Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Davutoğlu, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk edilmişti.

    © AA /
    AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi
    Eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla birlikte partisinden istifa ettiğini duyurdu.

    Başlatılan ihraç sürecinin sonucunun belli olduğunu belirten Davutoğlu, parti yönetimini eleştirerek "AK Parti'de hedeflerimizi gerçekleştirme imkanımız kalmamıştır, yeni bir siyasi hareket inşa edeceğiz" dedi.

    Davutoğlu, devamla "Bu çerçevede hangi siyasi görüşle mensup olursa olsun bu ülke için sorumluluk hisseden herkesi birlikte çalışmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

    ​Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Hayatımıza anlam katan değerlerin bir siyasi yapış şeklinde tarihe yansıması olarak gördüğümüz ve başarısı için bütün varlığımızı koyduğumuz partimizden ihraç talebiyle karşısına geleceğimizi tahayyül bile edemezdik.
    • AK Partinin siyaset anlayışı 3Y ile şekil bulmuştu. Ak Parti bu anlayışla milletimize büyük hizmetler verdi. Ancak son yıllarda AK Parti milletin gönlünde taht kurmasına sebep olan söylemlerden uzaklaştı.
    • Sevgili vatandaşlar, demokratik siyasetin temelinde farklılıkların ifade edilmesi bulunmaktadır. Genel başkanlığı bıraktığımız günden itibaren Ak Parti'deki aksaklıkları eleştirilerimizi sözlü ve yazılı bir şekilde en yetkili makamlarla paylaştık. Bu önerilerimiz hiçbir şekilde karşılık bulmasa da üç yıl boyunca kamuoyuna karşı hiçbir açıklamada bulunmadık. Peki niye 22 Nisan'dan itibaren konuşmaya başladık. AK Parti, 31 Mart'ta hem ittifak yaptığı partiye hem de rekabet ettiği partilere karşı oy kaybetti. Tabanımız yoğun bir karamsarlık içerisindeydi. Daha önce ilettiğimiz eleştirilerden haberdar olmayan taban bizi de sorumlu buluyordu. Biz 22 Nisan'da kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizle kuruluş ilkelerinden uzaklaşan mevcut AK Parti yönetiminin muhasebe yapmaya itmek istiyorduk.
    • Sözlerimiz açık, tespitlerimiz net, tavsiyelerimiz samimiydi. Konuşmalarımızda ülkemizin geleceği, davamız dememize rağmen fitne ile itham edildik. Bizim adlarımızı unutturabileceklerini zannederek tarihleri sildiler. Bizi unutturabilmek için milyonlarca AK Partilinin emeklerini yok sayarak kul hakkına girdiler.
    • Söylediklerimize yanlış diyemeyenler öfke il bize yönelik ihraç süreci başlattılar. AK Parti'den ihraç için tebligat ulaştığında bir kez daha derin bir hüzünlendim, utanç duydum. Bu siyasi metin son derece özensiz hazırlanmış. 
    • AK Parti 18 yıl önce kurulduğunda ortak akıl parti içi demokrasi ile geçinmeyi vadetmişti.
    • Yaptığımız eleştirileri önemsemek yerine ihraç kararı alan yönetim tarih ve millet önünde bunu hesabını mutlaka verecektir. Bugün bu ihraçlarla parti içi eleştirilerden kurtulacağını zannedenler bu kopuşu daha da derinden hissedecekler.
    • Muhasebe çağrılarına, yapıcı eleştirilere kulaklarını tıkayan bir yapının millete fayda üretmesi mümkün değildir. Dar bir kadronun hakimiyeti altına girmiş AK Partinin ülke sorunlarına çare olma imkanı kalmamıştır.
    • Yeni bir siyasi hareketi inşa etmek bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede hangi siyasi görüşle mensup olursa olsun bu ülke için sorumluluk hisseden herkesi birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

    NE OLMUŞTU? 

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Melike Hatun Camii'nde kıldı.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Lafla tehdit olmaz, bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var
    Bir süredir yeni parti kurma çalışmaları yürüttüğü belirtilen Davutoğlu'nun “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk" şeklindeki açıklaması, AK Parti çevrelerinin tepkisini çekmişti.

    © AA / Orhan Kuzu
    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Şahin: Davutoğlu, Özdağ, Başcı ve Üstün'ün istifa etmemeleri yanlıştı
    Bir cuma namazı çıkışında açıklamayı değerlendiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Bu arkadaşlar ne söyleyeceklerse gelsinler söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var" ifadesini kullanmıştı.

    Bu açıklamadan birkaç gün sonra toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Davutoğlu ile birlikte eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı'nın partiden kesin ihracını istemişti. Söz konusu kararın, oy birliğiyle alındığı bildirilmişti.

    Etiketler:
    istifa, AK Parti, Ahmet Davutoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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