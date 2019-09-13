'Soyer, İzmir'de büyük bir Homeros festivaline hazırlanıyor'

Milliyet yazarı Özay Şendir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştüğünü söyledi ve Soyer'in İzmir'de 'büyük bir Homeros festivaline hazırlandığını' belirtti.

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, bugünkü köşe yazısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı

Şendir, İzmir'de belediye yönetimi tarafından 'büyük bir Homeros festivali düzenleyeceğini' açıkladı.

Şendir'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Salı akşamı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Fuarı’nın içinde yaklaşık bir saat geçirdik.

Bunun yarım saati fuar alanında dolaşan başkanı, gözlem kısmıydı, kalan yarım saati de Radyo Viva’daki programım için söyleşiydi.

Daha önce yine bu köşede yazmıştım. İzmir, dünyanın en tanınmış yazarı Homeros’un doğup, yaşadığı şehir, bu fırsat kullanılmalı diye.

Haliyle sordum başkana 'Bu konuda ne yapacaksınız?' diye, meğer büyük bir Homeros Festivali hazırlıyorlarmış.

İşin gazı kaçmasın, başkan açıkladığında medyada daha fazla haber olması için fazla detaya girmiyorum.

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Bir yanda Karaburun’da binlerce köylüye nergis soğanı dağıtan, toprağı unutmayalım diyen, diğer yanda yanan ormanlara, kepçe, kazma, kürek sokmak yerine, ormanları ve yangın ekolojisini bilen isimlerin öncülüğünde, yaralarını sarması için ormana zaman tanımak gerektiğini, yerel tüm unsurlarla konuşan, tartışan bir portre.

Soyer’in adaylık sürecindeki hayali, İzmir’i, Türkiye’nin kültür başkenti haline getirmekti. Homeros, belli ki bu uğurda hemşehrisine yardım edecek."