MHP, kadına yönelik şiddete karşı sempozyum düzenleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, 19-20 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde Ankara'da yapılacak '1. Ulusal MHP KAÇEP Toplum, Kadın ve Şiddet Sempozyumu' hakkında Anadolu Ajansı (AA) muhabirine bilgi verdi.
Depboylu, sempozyumun kadın cinayetlerinin arttığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek "Öyle bir zamana denk geldi ki sempozyumun tarihi. Keşke bu kadar kadın cinayeti olmasaydı üst üste ama tam da sorunun yükseldiği sırada bizim sempozyumumuz ilaç gibi çözüm üretme noktasında devreye girecek." ifadelerini kullandı.
'ORTAYA ÇIKAN BİLİMSEL BİLGİLERLE KANUN TEKLİFLERİ SUNACAĞIZ'
Depboylu, sempozyum sırasında sunulan çözüm önerileri ve bildirilerden yola çıkacak MHP milletvekillerinin, TBMM'nin açılmasının ardından kanun teklifleri sunacaklarını kaydetti.
Güçlü bir kadının güçlü bir aile olacağına işaret eden Depboylu, "O açıdan kadını güçlendirmek gerekir ama şiddeti genel boyutta da ele almamız gerekiyor. Hayvana zulüm eden var, erkekler arasında tartışma var, trafik yüzünden, park yeri yüzünden var. Bütün bunları ele aldığımızda şiddeti genel boyutta da ele almamız önemli." ifadelerini kullandı.
Depboylu, bu konuda medyanın çok hassas davranmasını istedi. MHP'nin insanların sosyal ve psikolojik olarak güçlendirilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu dile getiren Depboylu partisinin hazırladığı Ruh Sağlığı Yasa Teklifi'ni hatırlattı.
Şiddetin artış nedenlerinin çok yönlü araştırılması gerektiğini belirten Depboylu sözlerini şöyle tamamladı:
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