Eskişehir Odunpazarı Belediyesi çay fiyatlarında referanduma gitti

Hamamyolu Caddesi'ndeki çay bahçelerinin işletmesi Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılmaya başladı. Kâr amacı gütmeyen belediye, çayı vatandaşlara 1 liradan satmaya başladı ancak üst üste gelen zamlar neticesinde belediye yetkilileri zarar ettiklerini öne sürerek çaya zam yapmak istedi. CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da çaya zam yapılıp yapılmayacağını veya hangi oranda zam yapılacağını düzenlediği referandum ile Eskişehirlilere sordu.
BELEDİYE MALİYETLERİ GÖSTEREN TABLO ASTI
Duyuruda, maliyetler kalem kalem belirtilerek, “Bir işçinin, işçilik ücretinin toplam aylık maliyeti 3 bin 273 TL, tüp gaz fiyatlarına yüzde 18 zam, elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam, kuru çay fiyatlarına yüzde 15 zam +yüzde 18 zam, şeker fiyatlarına yüzde 16 zam, kahve fiyatlarına kurdan kaynaklanan yüzde 15 zam” yazıldı ve vatandaşların bu çizelgeyi dikkate alarak karer vermeleri istendi.
CHP 'FİŞ KESİLMİYOR' DEDİ, BAŞKAN SALONU TERK ETTİ
Çelik'in konuşmasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tepki gösterdi ve grup toplantısını terk etti.
Çay bahçesinden yararlanan ve referanduma katılan vatandaşlar da çay bahçelerinde fiş kesilmemesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Belediye çayı 1 TL'den satıyor, kirası yok nasıl zarar ettiğini anlamadık. Yapılan referandumun noter aracılığıyla yapılmasını istiyoruz” dedi.
BİR HAFTA SÜRECEK
Referandum bir hafta sürecek. Çıkacak sonuca göre beledile tesisindeki çay fiyatı belirlenecek.
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