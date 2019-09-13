Eskişehir Odunpazarı Belediyesi çay fiyatlarında referanduma gitti

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, kendi tesislerinde çay fiyatı ile ilgili referanduma gitti. 1 TL'den satılan çaya, bir hafta sürecek referandum sonucuna göre zam yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından önceki yıl yapılan Hamamyolu Caddesi düzenlemesinin ardından bölgede bulunan esnafların caddeye masa atmasına izin verilmedi.

Hamamyolu Caddesi'ndeki çay bahçelerinin işletmesi Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılmaya başladı. Kâr amacı gütmeyen belediye, çayı vatandaşlara 1 liradan satmaya başladı ancak üst üste gelen zamlar neticesinde belediye yetkilileri zarar ettiklerini öne sürerek çaya zam yapmak istedi. CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da çaya zam yapılıp yapılmayacağını veya hangi oranda zam yapılacağını düzenlediği referandum ile Eskişehirlilere sordu.

BELEDİYE MALİYETLERİ GÖSTEREN TABLO ASTI

Odunpazarı Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerine vatandaşların 2019 Yılı Merkez Bankasının Enflasyon Raporu öngörüsü şu an için yüzde 20, yıl sonu beklentisi ise yüzde 14.6 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir” yazılı duyurular astı.

Duyuruda, maliyetler kalem kalem belirtilerek, “Bir işçinin, işçilik ücretinin toplam aylık maliyeti 3 bin 273 TL, tüp gaz fiyatlarına yüzde 18 zam, elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam, kuru çay fiyatlarına yüzde 15 zam +yüzde 18 zam, şeker fiyatlarına yüzde 16 zam, kahve fiyatlarına kurdan kaynaklanan yüzde 15 zam” yazıldı ve vatandaşların bu çizelgeyi dikkate alarak karer vermeleri istendi.

© Sputnik / odunpazari.bel.tr Odunpazarı Belediyesi maliyetleri gösteren tablo astı

CHP 'FİŞ KESİLMİYOR' DEDİ, BAŞKAN SALONU TERK ETTİ

CHP'li Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Ali Haydar Çelik, CHP meclis üyelerinin grup toplantısında konuyu toplantıya taşıdı. Çelik, “Çay bahçelerinde satılan çaya zam yapılması taraftarı değilim. Ayrıca satılan çay, meşrubat ve dondurma gibi ürünler için fiş kesilmesini istiyorum. Ne kadar ne satıldığı bu durumda belli olmuyor. İstenmediği sürece fiş kesilmiyor. Fiş kesilmediği için de gelir-gider tablosu belli olmuyor. Çay 1 liradan satılsa da zarar etmez. Günde 10 binin üzerinde çay satıldığı belirtiliyor” şeklinde konuşma yaptı.

Çelik'in konuşmasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tepki gösterdi ve grup toplantısını terk etti.

Çay bahçesinden yararlanan ve referanduma katılan vatandaşlar da çay bahçelerinde fiş kesilmemesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Belediye çayı 1 TL'den satıyor, kirası yok nasıl zarar ettiğini anlamadık. Yapılan referandumun noter aracılığıyla yapılmasını istiyoruz” dedi.

BİR HAFTA SÜRECEK

Referandum bir hafta sürecek. Çıkacak sonuca göre beledile tesisindeki çay fiyatı belirlenecek.