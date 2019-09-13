Diyarbakır'daki aileleri ziyaret eden Soylu: HDP, masum çocukları annelerinin dizinden alıp terör örgütüne katan yapıdır

Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturan ailelerin eylemi 11. gününde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Anneler gözyaşları içerisinde Soylu'ya çocuklarını ve onlara duydukları özlemi anlattı. Duygulu anların yaşandığı ziyarette, anneler çocuklarına kavuşmak istediklerini belirtti.

Soylu, "O kadar büyük ve kuvvetli bir iş yapıyorsunuz ki; Allah sizden razı olsun. Kulp'tan geliyoruz. Orada da yüreği yanan anneler vardı. Onlarla birlikteydik. Cumhurbaşkanımızın size selamı var. Yüreğimiz burada. Size minnettarız" dedi.

Annelerin, "Buradan ayrılmayacağız, çocuklarımızı istiyoruz" sözü üzerine Soylu, "Bütün milletimiz sizlerle beraber. Siz sadece kendi çocuklarınızın değil, bütün çocukların annesi oldunuz. Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti. Türkiye sizinle tek yürek" diye konuştu.

'ANNELER TÜM ÇOCUKLAR İÇİN BURADALAR, DEMİRİ ERİTECEK YÜREKLERİ VAR'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın hem selamlarını getirdim hem de bütün Türkiye ve dünyaya ortaya koyduğunuz haykırışa olan desteklerini getirdim." diyen Soylu, oturma eylemi yapan annelerin sadece kendi çocukları için burada olmadıklarını vurguladı.

Soylu, "Bu anneler bundan sonraki tüm çocuklar için, ülke çocukları için buradalar. Demiri eritecek yürekleri var" ifadelerini kullandı.

Tüm ülkenin oturma eylemi yapan anneleri desteklediğine işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Terörle mücadele eden kardeşlerinizden birisi olarak bunu söylüyorum. O kadar kıymetlidir ki; bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Bu, bir siyasi partinin terör örgütüne kendisini kullandırtmasının sonunu oluşturacak hem hayırlı hem de güçlü bir adımdır. Bu, annelerin evlatlarını da terör örgütünün elinden kurtarabilecek en önemli adım. Tüm Türkiye, hepimiz onları destekliyoruz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz."

Gazetecilerin, ailelerin, çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP teşkilatlarının rolünün olduğunu belirtmesine yönelik sorusu üzerine Soylu, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da, Mardin'de, Nusaybin'de herkes biliyor ki; HDP teşkilatları bu masum çocukları annelerinin dizinden alıp, terör örgütüne katan yapıdır. Biz de biliyoruz, gereğini yerine getiriyoruz. Herkes biliyor. Diyarbakır'da bu olaylarla ilgisi olmayan insanlara bile sorsanız bir tek cümle söylerler; 'Evet belediyeleri ve teşkilatlarıdır.' Bu kadar basit. Ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor. Bu millet feraset sahibidir. Anne gönlü, demiri eritecek gönüldür."