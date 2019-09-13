Antalya'dan Hindistan'a charter uçuşlar başlayacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattcharyy'nin ziyaretinde, ilk kez bu kış Antalya'dan Hindistan'a charter direkt uçuşların başlayacağını açıkladı. Görüşmede, Antalya'da içinde Hint filmleri ve danslarının gösterileceği Hindistan Kültür Günleri etkinliği düzenlenmesi de kararlaştırıldı.

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattcharyy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette hem iki ülke hem de Antalya ile turizm ve ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yapıldı.

Düğün turizminin öne çıktığı görüşmelerde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu kış döneminden itibaren bir Türk tur operatörünün Hindistan'a charter uçuşlar başlatılacağını açıkladı. Ayrıca Hindistan Büyükelçiliği ve Antalya Valiliği işbirliğinde karşılıklı bilinirliğin artırılması için Antalya'da Hint filmleri gösterimi ve dans gösterileri gibi etkinliklerin de gerçekleşeceği Hindistan Kültür Günleri düzenlenmesi kararlaştırıldı.

'HİNDİSTAN BÜYÜK BİR POTANSİYEL'

Hindistan'ın büyük bir potansiyel ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olduğunu belirten Vali Karaloğlu, 2 ülke arasındaki siyasi ilişkilerin arttığını kaydederek, “Hindistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olması dünya barışı açısından da çok önemli. Bu güzel ilişkileri politik, ekonomik ve kültürel olarak değerlendirdiğimizde ekonomik ilişkilere tam yansıttığımız söylenemez. İki ülke arasındaki dış ticaret 9 milyar dolar civarında ama bunun büyük çoğunluğu Türkiye'nin Hindistan ithalatına bağlı. Bu rakamı çok daha fazla büyütebiliriz" dedi.

'BÜTÜN HİNTLİLERE TALİBİZ'

Turizmde geçen sene çok ciddi sıçrama olduğu, bu sene de büyüdüğünü belirten Vali Karaloğlu, “Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı sadece 250 bin, geride daha 1 milyar 300 milyon Hintli var ve biz bütün Hintlilere talibiz. Özellikle düğün turizmi açısından son 3 yıldır Antalya- Hindistan arasında çok sağlam ilişkiler oluşuyor. Çok sayıda Hint düğünü, Antalya'da başarılı şekilde gerçekleşti. Hintliler Antalya'yı sevdi, biz de Hintlileri sevdik. Bu ilişkiyi geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'BU KIŞ İLK CHARTER UÇUŞLAR BAŞLIYOR'

Bu sene için yeni bir gelişme olduğundan da bahseden Karaloğlu, “Hintliler genelde ya İstanbul ya da Ortadoğu'da başka bir destinasyon üzerinden Antalya'ya seyahat etmek durumundaydı. Bu kış ilk defa Hindistan'dan direkt charterla Antalya'ya uçuşlar başlayacak. Bu turizm ilişkilerini çok daha güçlendirecek yeni bir gelişme olacak. Tur operatörü Türk. Son üç yıldır düğün ve kongre turizmiyle ilgili acenteleri Antalya'da ağırlıyoruz. 2020 yılında­ 400 civarında Hindistan'dan turizm acentesini tekrar ağırlayacağız" dedi.

'HİNDİSTAN KÜLTÜR GÜNLERİ DÜZENLENECEK'

Vali Münir Karaloğlu, düğünlerin bir turizm faaliyeti olmasının yanı sıra çok güçlü bir tanıtım faaliyeti olduğunu da vurguladı. Karaloğlu, "Düğünler hem Hint kültürünün Türkiye'de tanınması hem de Hintliler nezdinde Türkiye ve Antalya'nın tanıtımı açısından çok güçlü bir tanıtım enstrümanı. Antalya'da Hindistan Kültür Günleri planlayabiliriz. Etkinliğin içinde Hint filmleri, dans grupları gelebilir" şeklinde konuştu. Bu konuda iki taraf da kendi birimlerine hazırlıkların yapılması için talimat verdi.

'HİNTLİ TURİST SAYISI ARTIYOR'

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü seyrettiği ve liderlerin çok iyi anlaştığını belirten Büyükelçi Sanjay Bhattcharyy ise şöyle dedi:

"Antalya'yı hem ekonomik hem kültürel temaslar açısından çok önemli buluyorum. Ülkelerimiz arasında turizmin geliştiğini memnuniyetle görüyorum. Geçen sene Türkiye'ye gelen Hintli sayısında yüzde 80 artış var. Bunların büyük kısmı Antalya'yı ziyaret ediyor. 250 bin Hintli turistin bu sene Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bunların içinde oldukça karlı segment olan düğün turistleri de yer alıyor. Düğünler çok faydalı oluyor Türkiye'yi tanıtmak açısından, Hintliler kendilerini evlerinde hissediyor."

NİSAN 2020'DE RESİM YARIŞMASI

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilkokul öğrencileri için bir resim yarışması düzenlediklerini, 400 öğrencinin katıldığını belirten Bhattcharyy, Nisan 2020'de yarışmanın tekrar düzenleneceğini ve daha çok öğrencinin katılımını arzu ettiklerini söyledi. Bhattcharyy, her ilden birinci olan öğrencilerin Hindistan seyahati kazanacağını da dile getirdi.

ATATÜRK'ÜN HEDİYESİ 41 KİTAP

Yarışmanın Hindistanlı Nobel ödüllü ünlü şair Rabindranath Tagore adına düzenlendiğini kaydeden Bhattcharyy, "Tagore 1913'de İstanbul'u ziyaret ediyor ama Atatürk'le görüşme imkanı olmuyor. Daha sonra mektupla iletişim kuruyorlar ve Atatürk'ün Tagore'nin kurduğu üniversiteye bağışladığı 41 kitap bugün hala üniversitede, 'Türk insanlarının sevgisiyle' yazan bir plakayla sergileniyor. Birçok Hintli için Türklerle temasın başlangıcı, Atatürk'ün onlar için seçip gönderdiği kitaplar olmuştur" dedi.