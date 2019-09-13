AK Parti'de 2 istifa daha: 'Yönetim, partiyi bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu'

Eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ekibinin ardından, partinin eski milletvekillerinden İbrahim Turan ile Feramuz Üstün de istifalarını duyurdular.

Eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından, partinin eski milletvekillerinden İbrahim Turan ile Feramuz Üstün de istifalarını duyurdular.

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Kuruluşundan beri aziz milletimize hizmet etmek için içinde bulunduğum AK Parti’den Davutoğlu ile beraber bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ederim" ifadesini kullandı.

Kuruluşundan beri aziz milletimize hizmet etmek için içinde bulunduğum Ak Parti’den Başbakanımız Sayın Prof Ahmet DAVUTOĞLU ile beraber bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ederim. — Feramuz Üstün (@feramuzustun) September 13, 2019

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Doç. Dr. İbrahim Turhan da yine Twitter hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı:

"Mevcut AK Parti yönetimi, aldığı ihraç kararıyla, AK Parti’nin kuruluş ilkelerini, kuruluş gerekçesini, dayandığı siyasi-toplumsal merkezi tasfiye etmiştir. 18 yıl önce kurulan AK Parti, bugün itibariyle siyasal, düşünsel ve vicdani olarak tasfiye edilmiş oldu. AK Parti yönetimi partiyi istişareye ve eleştiriye açık kurumsal bir siyasal yapı olarak değil, ancak bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu. Bu sebeple 2015/2 dönemden beri İzmir Karşıyaka teşkilatı üyesi olduğum AK Parti üyeliğinden istifa ettim."

#ahmetdavutoğlu

“Mevcut AK Parti yönetimi, aldığı ihraç kararıyla, AK Parti’nin kuruluş ilkelerini, kuruluş gerekçesini, dayandığı siyasi-toplumsal merkezi tasfiye etmiştir.”



18 yıl önce kurulan AK Parti, bugün itibariyle siyasal, düşünsel ve vicdanî olarak tasfiye edilmiş oldu — İbrahim Turhan (@ibrahimmturhan) September 13, 2019

AK Parti yönetimi partiyi istişareye ve eleştiriye açık kurumsal bir siyasal yapı olarak değil, ancak bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu.

Bu sebeple 2015/2 dönemden beri İzmir Karşıyaka teşkilatı üyesi olduğum AK Parti üyeliğinden istifa ettim. — İbrahim Turhan (@ibrahimmturhan) September 13, 2019

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