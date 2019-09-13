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    AK Parti, seçmen, bayrak

    AK Parti'de 2 istifa daha: 'Yönetim, partiyi bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu'

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    Eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ekibinin ardından, partinin eski milletvekillerinden İbrahim Turan ile Feramuz Üstün de istifalarını duyurdular.

    © Fotoğraf : Twitter
    Davutoğlu AK Parti'den istifa etti
    Eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından, partinin eski milletvekillerinden İbrahim Turan ile Feramuz Üstün de istifalarını duyurdular.

    Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Kuruluşundan beri aziz milletimize hizmet etmek için içinde bulunduğum AK Parti’den Davutoğlu ile beraber bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ederim" ifadesini kullandı.

    Eski AK Parti İzmir Milletvekili Doç. Dr. İbrahim Turhan da yine Twitter hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı:

    "Mevcut AK Parti yönetimi, aldığı ihraç kararıyla, AK Parti’nin kuruluş ilkelerini, kuruluş gerekçesini, dayandığı siyasi-toplumsal merkezi tasfiye etmiştir. 18 yıl önce kurulan AK Parti, bugün itibariyle siyasal, düşünsel ve vicdani olarak tasfiye edilmiş oldu. AK Parti yönetimi partiyi istişareye ve eleştiriye açık kurumsal bir siyasal yapı olarak değil, ancak bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu. Bu sebeple 2015/2 dönemden beri İzmir Karşıyaka teşkilatı üyesi olduğum AK Parti üyeliğinden istifa ettim."

    Etiketler:
    Feramuz Üstün, İbrahim Turan, Recep Tayyip Erdoğan, istifa, Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu, AK Parti
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