Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2 yeni genel müdür

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne atanan Akif Pusmaz ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Bilgin, yeni görevlerine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla görevlerine başlayan Pusmaz için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nde, Bilgin için ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde birer tören düzenlendi.

Pusmaz'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Erbaş, "Bir kurumun başarısının altında insan kaynağı yatmaktadır. Eğer insan kaynağı verimli bir şekilde kullanılırsa, o kurumun başarıya ulaşmaması düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Erbaş, başkanlığın hizmetlerinin gelişimiyle personelin özverili çalışmaları arasındaki bağı da ifade ederek, "Bu, arkadaşlarımızın, hocalarımızın gayretleriyle doğru orantılıdır. Bunun için aşk, fedakarlık gerekiyor. Bu aşkın ve fedakarlığın samimi bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'na sarf edilmesi, netice itibarıyla milletimizin kazanmasına, milletimizin en güzel bir şekilde bu teşkilatın çalışmalarından istifade etmesine yaramış oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Makamların geçici, önemli olanın o makamlarda yapılan hayırlı hizmetler olduğunu belirten Erbaş, "(2 günü birbirine eşit olan zarardadır) hadis-i şerifi doğrultusunda hareket edersek, biz mutlaka daha başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.