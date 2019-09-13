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17:26 13 Eylül 2019
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    Sanatçılardan Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Aralarında Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurtoğlu, Hazım Körmükçü ve Hasan Kaçan'ın da bulunduğu bir grup sanatçı, Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti.

    Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP binası önünode oturma eylemi yapan annelere sanatçılardan destek ziyareti geldi.

    ​KOÇYİĞİT: ŞEHİT ANNELERİNİN, CUMARTESİ ANNELERİNİN YANINDAYIM

    "Ben buraya vicdanımın sesini dinleyerek geldim" diyen Hülya Koçyiğit, şunları söyledi:

    © İHA / SEDAT IRMAK
    PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuğun görüntüleri ortaya çıktı
    "İnsani duygularımla geldim. Bu ülkede 30 yılı aşkın bir terör var. Ve terör yüzünden evladını kaybeden anneler var. Gözyaşları hiç dinmedi onların. Allah kimseye göstermesin. En büyük ah anaların ahıdır diyorum. Ben şehit annelerinin yanındayım, ben Cumartesi Anneleri'nin yanındaydım, bugün de bu annelerin yanındaydım. Çığlıklarını bütün dünya duysun istiyorum. Onlar direnişe geçtiler, hepimiz onların yanında olmalıyız. Çünkü demokratik haklarımız silahla alınamaz. Buna inanırsak hep beraber onların yanında durursak inşallah bir gün terörün de bittiğini onların da evlatlarına kavuştuğunu görürüz."

    KAÇAN: ÇOCUKLAR BURADAN DAĞA KAÇIRILIYORLAR, ADRES BURASI

    Hürriyet'in aktardığı habere göre Hasan Kaçan, şöyle konuştu:

    © AA / Mehmet Şah Yılmaz
    Diyarbakır'daki aileleri ziyaret eden Soylu: HDP, masum çocukları annelerinin dizinden alıp terör örgütüne katan yapıdır
    "Bu annelerin eylemi başladığından beri elimden geldiğince sosyal medyadan destek olmaya çalışıyordum. Ama tabi onların acısını, feryadını da bütün bir memleketin, hatta bütün dünyanın duyması gerekiyor. Gün geçtikte buradaki kalabalık artıyor. Evlatlarını isteyen anneler babalar dolduruyorlar burayı. Adresin de burası olduğunu biliyorlar. Çünkü çocuklar buradan dağa kaçırılıyorlar. Adres burası. Bizler, sanatçı kardeşlerimizle birlikte annelerin feryadında bir nebze olsun yer alabiliyorsak onların feryadına diğer insanlara, bir parçacık ulaştırabiliyorsak ne mutlu. Onun için kalktık buraya geldik, annelerle birlikte olalım arzu ettik. Şimdi onlarla beraberiz. İnşallah evlatlarını bu alçak terör örgütünden PKK'dan söke söke alacaklar."

    ERSOY: KİM KİMİ DESTEKLEYECEK BİR DAHA DÜŞÜNMELİ

    Muazzez Ersoy da şu ifadeleri kullandı:

    "Şunu söyleyeceğim ilk önce; 'ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar' diye bir söz var, hepimiz biliyoruz. Bu feryadın duyulması lazım. Bu feryatların cevap bulması lazım. Bu feryatların anlaşılması lazım. İnşallah sağlıkla tez gün tez vakitte o yavrular en güzel şekilde annelerine, babalarına, yuvalarına geri dönerler. Ben bu feryatların, Türkiye'de bazı şeyleri değiştireceğini düşünüyorum. Kim kimi destekleyecek bir daha düşünmeli diyorum. Bütün Türkiye şu anda annelerimizin feryatları için dua ediyorlar ve bütün anneler."

    BİNGÖL: SİLAHLARI BİR MEYDANDA YAKIN

    Dağa kaçırıldığı iddia edilen çocuklara çağrı yapan Yavuz Bingöl, şöyle konuştu:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © Sputnik / Aleksey Nikolsky
    Erdoğan'dan HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere dair yorum: Sayıları artabilir
    "Bu yanlıştan geri dönün. Annelerinizi ağlatmayın. Anne evladına sarılmak isteyin, silahları bir meydanda yakın. Gelin annelerinizin kirpiklerinden gözyaşlarını silin. Bu ülke 50 bin insanını kurban etti teröre. Yeter artık. Anne feryadının siyaseti olmaz. Biz de bugün buraya geldik. Burada siyasi şov olarak bakan arkadaşlarımız var. Anneler de evlatları dönsün istiyorlar. Evlatlarının yerine bizi koyamazlar. Biz de geldik ki toplumsal farklılık yaratalım. Önce dünkü şehitlerimize gittik. Ailelerine sabır diliyoruz. Sonra da buraya geldik."

    ERGEN: ANNELERİN GÜCÜNÜ HİÇBİR KUVVET YENEMEZ 

    Gülben Ergen, "Bir annenin ciğerinin yanarak evladını aramasından başka 'Ölü de istiyorum diri de istiyorum' diyor. Başka ne denilebilir? Annelerin gücünü hiçbir kuvvet yenemez. Dün gece burada hain terör yine can aldı. Pırıl pırıl delikanlılar... Ne hakları var? Bu ne büyük bir acı? Bitmeyecek, burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu annelerin sesine kulak verelim, çok acı" diye konuştu.

    Tiyatrocu Hazım Körmükçü, "Biz sanatçılar olarak annelerin çekmiş olduğu hasret acısına, toplumsal olarak bir farkındalık yaratmak için buradayız. Dertlerine ne kadar derman olabiliriz bilemiyorum ama onların özlemlerine bir an önce kavuşmaları için buradayız. Acılarına ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    PKK, Oturma eylemi, Cengiz Kurtoğlu, Muazzez Ersoy, Hasan Kaçan, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Gülben Ergen, HDP, Diyarbakır
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