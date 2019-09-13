Sanatçılardan Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP binası önünode oturma eylemi yapan annelere sanatçılardan destek ziyareti geldi.
Diyarbakır'da evlat nöbetine sanatçılar destek ziyaretinde bulundu pic.twitter.com/3qGWXmgtnx— Burak Doğan (@doganburak29) 13 сентября 2019 г.
KOÇYİĞİT: ŞEHİT ANNELERİNİN, CUMARTESİ ANNELERİNİN YANINDAYIM
"Ben buraya vicdanımın sesini dinleyerek geldim" diyen Hülya Koçyiğit, şunları söyledi:
KAÇAN: ÇOCUKLAR BURADAN DAĞA KAÇIRILIYORLAR, ADRES BURASI
Hürriyet'in aktardığı habere göre Hasan Kaçan, şöyle konuştu:
ERSOY: KİM KİMİ DESTEKLEYECEK BİR DAHA DÜŞÜNMELİ
Muazzez Ersoy da şu ifadeleri kullandı:
"Şunu söyleyeceğim ilk önce; 'ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar' diye bir söz var, hepimiz biliyoruz. Bu feryadın duyulması lazım. Bu feryatların cevap bulması lazım. Bu feryatların anlaşılması lazım. İnşallah sağlıkla tez gün tez vakitte o yavrular en güzel şekilde annelerine, babalarına, yuvalarına geri dönerler. Ben bu feryatların, Türkiye'de bazı şeyleri değiştireceğini düşünüyorum. Kim kimi destekleyecek bir daha düşünmeli diyorum. Bütün Türkiye şu anda annelerimizin feryatları için dua ediyorlar ve bütün anneler."
BİNGÖL: SİLAHLARI BİR MEYDANDA YAKIN
Dağa kaçırıldığı iddia edilen çocuklara çağrı yapan Yavuz Bingöl, şöyle konuştu:
ERGEN: ANNELERİN GÜCÜNÜ HİÇBİR KUVVET YENEMEZ
Gülben Ergen, "Bir annenin ciğerinin yanarak evladını aramasından başka 'Ölü de istiyorum diri de istiyorum' diyor. Başka ne denilebilir? Annelerin gücünü hiçbir kuvvet yenemez. Dün gece burada hain terör yine can aldı. Pırıl pırıl delikanlılar... Ne hakları var? Bu ne büyük bir acı? Bitmeyecek, burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu annelerin sesine kulak verelim, çok acı" diye konuştu.
Gülben Ergen'den 'Evlat Nöbeti'ndeki annelere destek:— Sabah Gazetesi (@Sabah) September 13, 2019
"Herkes gelsin... Onların bir sesini bin etsin herkes, çünkü bir annenin çığlığı bu!"
Tiyatrocu Hazım Körmükçü, "Biz sanatçılar olarak annelerin çekmiş olduğu hasret acısına, toplumsal olarak bir farkındalık yaratmak için buradayız. Dertlerine ne kadar derman olabiliriz bilemiyorum ama onların özlemlerine bir an önce kavuşmaları için buradayız. Acılarına ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı.
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