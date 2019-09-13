İSBAK'ın yeni Genel Müdürü belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağustos ayında belediye şirketlerinden İSBAK'a genel müdür olarak atadığı Bahaddin Yetkin'in sosyal medya paylaşımları ve AK Parti milletvekili adayı olması kamuoyunda yoğun bir tepkiye yol açmıştı. Yetkin, tepkiler üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Uzun süre tartışılan atama ve istifanın ardından İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğüne yeni bir isim getirildi. Yerel seçim sürecinde CHP'den Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Esat Temimhan, İSBAK'ın yeni genel müdürü oldu.

ESAT TEMİMHAN KİMDİR?

Temimhan, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Berlin Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi'nde doktora yaptı. Temimhan, 25 yıldır iletişim ve bilişim teknolojileri alanında profesyonel olarak çalışıyor.