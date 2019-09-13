Okan Bayülgen'den 'Neden AKP'ye yanladın?' sorusuna yanıt: Yapma ya, öyle mi görünüyor oradan?

Okan Bayülgen, Ekşi Sözlük'te bir yazarın kendisine yönelttiği "Neden AKP'ye yanladın?" sorusuna yanıt verdi.
Bayülgen, şunları kaydetti:
Belki provakatif olduğu için tabii ki hani biraz da adamı sarsalım istiyorsa bu soruyu soran arkadaş tamam evet ama saçmalık her şeyden önce. O kanalı izleyenler günün farklı saatlerinde TV100'ü izlediklerinde cumhurbaşkanı çıkıyor "Vay yandaş", Kılıçdaroğlu çıkıyor "Vay muhalif". Kimse de bir kanalın 24 saatini izleyemez tabii ki. Zaman içinde herhalde yerleşecektir. Ben bir medya çalışanıyım ama yatırımcı için kolay bir durum değil. Ama nasıl yanlayabilirim?
Buna olağan bir şey olarak bakıyoruz. Dün geç saatlerde Cumhuriyet yazarları serbest bırakıldı. Değerli yazarların birinin kızı da bizimle, beraber oyunlarda oynuyoruz. Süreci yakınen takip ettim. Cezaları düşünün, beraati düşünün. Bir anda insanların nasıl tutuklanabildiklerini düşünün. Sadece siyasi nedenlerle de değil. Ekonomik krizler ya da başka olaylarla. Bu memleketin ne kadar hareketli ve insanların nasıl da hayatlarının stabil olmadıgını düşünün. Oynak bir ülke burası. Fiziksel olarak da öyle; bir depremde hop altımızdan kayıp gidebiliyor bütün şehir."
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