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18:57 13 Eylül 2019
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    Okan Bayülgen

    Okan Bayülgen'den 'Neden AKP'ye yanladın?' sorusuna yanıt: Yapma ya, öyle mi görünüyor oradan?

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Şovmen Okan Bayülgen, bugün Ekşi Sözlük'te yazarların sorularını yanıtladı. Bayülgen, "Neden AKP'ye yanladın?" sorusuna "Yapma ya? Öyle mi görünüyor oradan? Buradan hiç öyle değil. Benim taraftan" yanıtını verdi.

    Okan Bayülgen, Ekşi Sözlük'te bir yazarın kendisine yönelttiği "Neden AKP'ye yanladın?" sorusuna yanıt verdi.

    Bayülgen, şunları kaydetti:

    Okan Bayülgen
    © Fotoğraf : DHA
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    "Yapma ya? Öyle mi görünüyor oradan? Buradan hiç öyle değil. Benim taraftan. Her şeyden önce. TV programlarına yeni bir haber kanalı oluşumuyla başlayınca ve o haber kanalını A Haber ile Halk TV arasında bir yere konumlamaya çalışınca demokrat bir yerde nasıl durur kolay bir şey değil. Ben de onun içindeyim. Yandaş mı oldun? Bu sorunun sorulması bile saçma. Çok üzer beni bu.

    Belki provakatif olduğu için tabii ki hani biraz da adamı sarsalım istiyorsa bu soruyu soran arkadaş tamam evet ama saçmalık her şeyden önce. O kanalı izleyenler günün farklı saatlerinde TV100'ü izlediklerinde cumhurbaşkanı çıkıyor "Vay yandaş", Kılıçdaroğlu çıkıyor "Vay muhalif". Kimse de bir kanalın 24 saatini izleyemez tabii ki. Zaman içinde herhalde yerleşecektir. Ben bir medya çalışanıyım ama yatırımcı için kolay bir durum değil. Ama nasıl yanlayabilirim?

    Okan Bayülgen
    © Fotoğraf : Twitter
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    2 yılın üzerinde yaptığım bütün işlerden uzak bırakılmamın ve şu anda içinde bulunduğumuz Mecidiyeköy'deki Dada Salon'un oluşmasının bütün bunlara yatırım yapmamın nedeni zaten bu hiçbir zaman yanlayamayacaklarım. Bundan dolayı bir kin öç alma duyguları içinde değilim. Bunu bu memlekette yaşamanın koşullarından biri olarak kabul ediyorum. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. O da hayatınızın herhangi bir saatinde bir anda değişebileceği endişesi. Ama bizler artık bu endişe ile yaşamıyoruz galiba.

    Buna olağan bir şey olarak bakıyoruz. Dün geç saatlerde Cumhuriyet yazarları serbest bırakıldı. Değerli yazarların birinin kızı da bizimle, beraber oyunlarda oynuyoruz. Süreci yakınen takip ettim. Cezaları düşünün, beraati düşünün. Bir anda insanların nasıl tutuklanabildiklerini düşünün. Sadece siyasi nedenlerle de değil. Ekonomik krizler ya da başka olaylarla. Bu memleketin ne kadar hareketli ve insanların nasıl da hayatlarının stabil olmadıgını düşünün. Oynak bir ülke burası. Fiziksel olarak da öyle; bir depremde hop altımızdan kayıp gidebiliyor bütün şehir."

    Etiketler:
    Yanıt, Soru, TV100, AK Parti, Okan Bayülgen
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