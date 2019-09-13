Diyanet'ten 'kürtaj' hutbesi

'Her can dokunulmazdır' başlıklı hutbede, "Anne karnında hayat bulduğu andan itibaren ölünceye kadar her can saygındır. İslam'ın çizdiği hukuki ve ahlaki sınırlara göre, bir bebek, annesinin hayatını tehlikeye atma gibi tıbbi bir gerekçe olmadıkça, keyfi sebeplerin kurbanı olarak kürtajla yok edilemez" denildi.

İntihar, kan davası ve kadın cinayetlerine de değinilen hutbede şu ifadelere yer verildi:

"Bir kadın, 'namus' bahanesine sığınılarak şiddetin gaddar pençesi altında canından edilemez. 'Töremiz böyle emrediyor' diyen koyu bir cehaletle kan davası güdülemez, hiç kimsenin canına kıyılamaz. Hatta can öyle bir emanettir ki, bir insan 'Bu can benim değil mi?' diyerek intihara dahi kalkışamaz."

Üç gün önce, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün kentteki tüm hastanelerde kürtaj yaptıran kadınların listesini istediği iddiaları medyaya yansmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada 'bir şüpheli hakkındaki ihbar üzerine İstanbul İli’nde ‘Polikistik Over Sendromu’ tanısıyla tedavi gören şahsın tespitine yönelik bir liste istendiği' belirtilmişti.