HDP Osmaniye İl Eşbaşkanı Mutlu gözaltına alındı

HDP Osmaniye İl Eşbaşkanı Cebrail Mutlu, parti binasında 'el konulma ve toplatılma' kararı bulunan broşürler olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

HDP Osmaniye il ve merkez binalarında “el konulma ve toplatılma” kararı bulunan broşürler olduğu gerekçesiyle arama yapıldı. Aramanın ardından polisler, HDP İl Eşbaşkanı Cebrail Mutlu’yu gözaltına aldı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum 2’nci Sulh Ceza Hakimliği ve Mardin 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince “el konulma ve toplatılma” kararı bulunan broşürler gerekçesiyle HDP Osmaniye il ve merkez binaları için arama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri de HDP Osmaniye il ve merkez binalarında arama yaptı. Toplam 5 bin 658 broşüre el koyan polisler, HDP İl Eşbaşkanı Cebrail Mutlu’yu gözaltına aldı.