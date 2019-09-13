Çanakkale'de 104 yıllık siperler bulundu

Sona yaklaşan projeyle ilgili Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki bir otelde toplantı düzenlendi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in de katıldığı programda, araştırmacı tarihçi Gürsel Akıngüç, projeyle ilgili sunum yaptı.

Toplantının ardından İskenderoğlu, Kaşdemir ve beraberindeki heyet, bölgeye giderek 7 kilometre uzunluğundaki güzergahta incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaşdemir, Çanakkale destanının yazıldığı toprakların bir açık hava müzesi haline getirilmesi için yaptıkları çalışmalardan birini bugün paylaştıklarını söyledi.

Kaşdemir, tarihi alanda Çanakkale ruhunun daha iyi hissedilmesi için farklı uzunlukta yürüyüş güzergahları oluşturduklarını belirtti.

'SAVAŞTA KULLANILAN SİPERLER ORTAYA ÇIKARILDI'

Yürüyüş güzergahının oluşturulması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bitki örtüsü temizlikleri sırasında Çanakkale Savaşları'nda kullanılan siperlerin ortaya çıkarıldığını belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı ve siper hatlarının yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Yürüyüş güzergahlarımızı oluştururken bitki örtüsü temizliğiyle birlikte ortaya çıkarmış olduğumuz ve o dönemde kullanılmış siperlerin hemen yanındayız. Tabi bu mekanlar, bu siperler 104 yıl önce büyük bir boğuşmaya, büyük bir çarpışmaya sahne olmuş yerler ve tarihi geçmişleri var. Biz bunları ortaya çıkartırken, buranın doğallığının bozulmamasına azami hassasiyet, dikkat gösteriyoruz".