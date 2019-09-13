Turşu bidonları içinde esrar ele geçirildi

Yapılan aramada bahçede ve üç ayrı turşu bidonu içinde 10 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili R.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da jandarma ekipleri, turşu bidonları içine gizlenmiş 10 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Yapılan aramada bahçede ve üç ayrı turşu bidonu içinde 10 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili R.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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