223 asker hakkında yakalama talimatı verildi: Tamamı muvazzaf astsubay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamı muvazzaf toplam 223 astsubay rütbesindeki askeri personel şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Başta İstanbul’da olmak üzere 49 farklı ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta eş zamanlı olarak uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatları kapsamında çalışmalara başlandı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ üyesi oldukları tespit edilen, 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 41'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 32'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 46'sı Jandarma Genel Komutanlığı, 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli askerler için talimat verildi.