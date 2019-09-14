Fuat Uğur'dan Soyer'in dans etmesine tepki: Pala bıyıklı yardımcılarıyla erkek erkeğe yaptıkları tuhaf, ürpertici dans

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü yazısında İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, 9 Eylül resepsiyonunda dans etmesini 'pala bıyıklı yardımcılarıyla erkek erkeğe yaptıkları tuhaf, yapay, ürpertici derecede kitcsh' ifadeleriyle yorumladı.

Soyer'in dansını 'paçozluk' olarak nitelendiren Uğur'un yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in PKK’nın 7 insanımızı şehit ettiği günün gecesinde 'Vakit yok gemi kalkıyor' artık adlı calipso şarkı eşliğinde pala bıyıklı yardımcılarıyla erkek erkeğe yaptıkları tuhaf, yapay, ürpertici derecede kitcsh dansın da Markar Esayan’ın deyimiyle 200 yıllık Batıcılaşma hikâyemizdeki paçozluğun görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz bu çarpık istikamet doğrultusunda."