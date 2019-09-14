Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı: Sokak hayvanlarını ezmeye çalışanlara müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık

Çoruh, sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir kişiye müdahale etmek istedikleri sırada linç girişimine uğradıklarını söyledi.
Twitter’dan yazan Çoruh, "İzmir’in göbeğinde darp edildik... Servet'in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık... Şimdilik... Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" ifadelerini kullandı.
Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdeale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık.— Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) September 14, 2019
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