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12:49 14 Eylül 2019
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    Hakan'dan Selçuk'un annelere ziyaretine tepki: Bakan hanım ne yapıyorsunuz? Orada herkes oturur ama devlet oturmaz

    © AA /
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un HDP binası önünde bekleyen annelerle birlikte oturmasına tepki gösterdi. Hakan, "Devletin bir bakanı HDP’nin önünde oturmaz, oturamaz" dedi.

    © AA / Mehmet Şah Yılmaz
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    Hürriyet gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, çocuklarının kaçırıldığı iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi (HDP) binası önünde bekleyen anneleri ziyaret eden ve onlarla birlikte oturan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u eleştirdi. 

    'Bakan Hanım... Ne yapıyorsunuz?' başlıklı yazısında Hakan, Bakan Selçuk'un annelerle birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı ve "Orada herkes oturur ama devlet oturmaz" ifadelerini kullandı. 

    Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

    "Fotoğrafta ne görüyoruz?

    Şunu görüyoruz:

    Devletin bir bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk’un, Diyarbakır’da HDP’nin önünde bekleyen annelerin arasında boynu bükük şekilde oturduğunu görüyoruz.

    Devletin bir bakanı...

    Annelerin direnişine tabii ki destek verir, annelerin taleplerinin haklılığını tabii ki haykırır.

    Hatta Diyarbakır’a gidip anneleri ziyaret de eder.

    Hatta ve hatta annelere çiçek de verir.

    Ama bir tek şeyi yapmaz, yapamaz:

    HDP’nin önünde oturmaz, oturamaz!

    Çünkü...

    © AA / Volkan Furuncu
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    Anneler talep etme makamındadır ama Bakan Hanım öyle bir makamda değildir.

    Anneler hesap sorma makamındadır ama Bakan Hanım öyle bir makamda değildir.

    Anneler isyan etme makamındadır ama Bakan Hanım öyle bir makamda değildir.

    Orada herkes oturur ama devlet oturmaz.

    İki dakikalığına bile oturmaz.

    Sembolik olarak bile oturmaz.

    Bakan Hanım, keşke annelerin arasına oturmadan önce...

    “Ben koca devletin koca bakanıyım... Çocukları zorla ya da gönüllü olarak dağa götürdüğü iddia edilen bir siyasi partinin il binasının önünde boynu bükük oturmam hiç yakışık almaz... Ayaküstü desteğimi bildirip gitmem en doğrusu” diye düşünseydi, düşünebilseydi."

    Etiketler:
    Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zehra Zümrüt Selçuk, Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesi, Hürriyet
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