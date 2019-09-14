Bahçeli: Yenikapı'ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

- Zaferler susanın ve sövenin değil, ince badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır.
- Zalimler karşınızda kağıttan kaplandır.
- Afrin'e Zeytin Dalı hareketı yapılır, ne işimiz var orada, sakın şehir merkezine girmeyin derler.
- CHP emperyalizmin gece bekçisidir.
- Kandil CHP'ye arka çıktıkça kirli çamaşırlar birer birer ortaya saçılmaktadır.
- CHP Genel Başkanı, Türkiye yönetilmiyor, savruluyor iddiasındadır. Aslında kendisi savruluyor.
- Yenikapı'ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?
- Kozmik odayı kozmetik odaya çeviren şahıs ne yapsa boştur.
- Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir.
- Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaktır.
- Cumhur İttifakı'nı siyasi hesap yapmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız.
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