İmamoğlu çocukları maça götürdü: Ortam çok güzel

İmamoğlu'nun Galatasaray - Kasımpaşa maçına götürdüğü çocuklar arasındaki tek kız olan Nurdan Aytekin, duygularını, "İlk kez geliyorum ben de maça. Çok beğendim her yeri. Televizyondan göründüğü gibi değilmiş. Buradan canlı izleyince daha heyecanlı" sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu da çocukların arasında yaptığı konuşmada, "Onlar, benim daimi arkadaşlarım ve hemşehrilerim" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in temmuz ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyareti yaptığı sırada İmamoğlu, Cengiz’den, hayatlarında hiç stadyuma gitmemiş, yoksul çocukların maç izlemeleri için loca talebinde bulundu. Galatasaray Kulübü, İmamoğlu’nun çağrısına karşılık vererek, bir locayı İBB’nin kullanımına tahsis etmesiyle Sultanbeyli’nin Mecidiye Mahallesi’nde oturan 10 çocuk, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte maç izledi.

Bu loca artık onların...

İstanbul'un farklı ilçelerinden çocuklarımızı ve gençlerimizi misafir ediyoruz. Şehrimizin güzide kulüpleriyle bu tarz işbirlikleri kurmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Stomn6CtW0 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 14, 2019

​

Yaşları 12 ve 17 arasında değişen çocuklar, söz konusu locanın ilk misafirleri oldu. Bir çoğu hayatlarında ilk kez maça gelen çocuklar, Türkiye Süper Ligi’nin 4’üncü haftasının açılış karşılaşması olan Galatasaray-Kasımpaşa maçını locadan ve İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte izledi.

Çocuklardan Murat Aytekin, "İlk kez bir maça geliyorum. Fenerbahçeliyim. Ortam çok güzel" derken, Hafit Elman da "İlk kez geliyorum, çok heyecanlıydı. 10 numara" diye konuştu. Caner Elman da, "Ortam süper. Galatasaray fanatiğiyim" ifadelerini kullandı.