İmamoğlu çocukları maça götürdü: Ortam çok güzel

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in temmuz ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyareti yaptığı sırada İmamoğlu, Cengiz’den, hayatlarında hiç stadyuma gitmemiş, yoksul çocukların maç izlemeleri için loca talebinde bulundu. Galatasaray Kulübü, İmamoğlu’nun çağrısına karşılık vererek, bir locayı İBB’nin kullanımına tahsis etmesiyle Sultanbeyli’nin Mecidiye Mahallesi’nde oturan 10 çocuk, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte maç izledi.
Bu loca artık onların...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 14, 2019
İstanbul'un farklı ilçelerinden çocuklarımızı ve gençlerimizi misafir ediyoruz. Şehrimizin güzide kulüpleriyle bu tarz işbirlikleri kurmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Stomn6CtW0
Çocuklardan Murat Aytekin, "İlk kez bir maça geliyorum. Fenerbahçeliyim. Ortam çok güzel" derken, Hafit Elman da "İlk kez geliyorum, çok heyecanlıydı. 10 numara" diye konuştu. Caner Elman da, "Ortam süper. Galatasaray fanatiğiyim" ifadelerini kullandı.
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