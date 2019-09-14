Yeni Şafak'ta iki ayrılık daha

Tuncer şunları söyledi:
"Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip."
Az önce aldığım bir haberle @yenisafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip...— Serdar Tuncer (@Yaziyor) September 14, 2019
Gazetenin yazılarına son verdiği bir diğer isim de Faruk Aksoy oldu. Aksoy, kişisel Twitter hesabında "8 Ekim 2015 tarihinde yazmaya başladığım Yeni Şafak gazetesindeki yazılarım bugün itibarıyla sonlandırılmış. Hayırlısı" dedi.
8 Ekim 2015 tarihinde yazmaya başladığım @yenisafak gazetesindeki yazılarım bugün itibarıyla sonlandırılmış...Hayırlısı...— Faruk AKSOY (@farukaksoy74) September 14, 2019
Geçen çarşamba günü de Özlem Albayrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını eleştirdiği yazısı yayımlanmadığı için Yeni Şafak'tan istifa etmişti.
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