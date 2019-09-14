Tuğrul Selmanoğlu gözaltına alındı: Atatürk'e 'mülteci' demişti

Tuğrul Selmanoğlu'nun 'Atatürk aleyhine işlenen suçları' düzenleyen 5816 kanununa muhalefetten gözaltına alındığı öğrenildi.
Tuğrul Selmanoğlu Atatürk'e hakaretten gözaltına alındı: Beyaz TV'de katıldığı bir programda Atatürk'e 'mülteci' demişti https://t.co/dM297YyUgn pic.twitter.com/ZSK3OCGJRl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 14, 2019
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI
Nöbetçi savcıya ifade verdiğini belirten Selmanoğlu Çağlayan Adliyesi önünde "Suçlama komik. Beyaz TV'de Atatürk'e mülteci demişim falan filan. Dünyanın hiçbir yerinde mülteci hakaret değildir" diyerek kendisini savundu.
Selmaoğlu, Beyaz TV'de katıldığı programda Atatürk'e 'mülteci' dedikten sonra sosyal medyada çok sayıda tepkiyle karşılanmıştı.
Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan Tuğrul Selmanoğlu, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu: Beyaz TV'de Atatürk'e mülteci demişim falan filan, fünyanın hiçbir lugatında mülteci hakaret değildir https://t.co/dM297YQv7V pic.twitter.com/TzzxMrRnIM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 14, 2019
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