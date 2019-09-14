İYİ Parti'den 'HDP'li Güven'in dokunulmazlığı kaldırılsın' çağrısı

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, siyasetin iki farklı cephesinin sorumsuz tavır ve davranışlarıyla Türkiye'nin tehlikeli bir gerilime sürüklendiği belirtildi.
"Türk Devleti, dağa çıkarılan evlatlarını gidip alacak kudrete sahiptir. Devletin sabrı olmaz, tavrı olur. Devlet bir parti kapısına gidip aktör olamaz. Türk devletinin bakanları, terörle iltisaklı olduğunu iddia ettikleri bir partiden yardım bekleyemez. Her vatandaşımızın güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanı, o güvenliği tehdit ettiğini söylediği bir kapıdan medet umamaz. Bunu yaptığında; o partiye hak etmediği bir misyon yüklemiş olur ki; bu da gerek o partiyi, gerekse PKK terör örgütünü cüretlendirir. Nitekim, HDP Hakkari Milletvekilinin sözleri de devleti acze düşüren bu davranışların sonucu olarak ortaya çıkan bu cüretin ürünüdür."
İSTİFA ÇAĞRISI
"Buradan net bir şekilde uyarıyoruz; 'gerillaya katılımlar da olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak' diyebilen bir zihniyetin, demokratik imkanlardan yararlanmaya hakkı yoktur. Türkiye'yi yönetenler, bu sözleri edebilecek kadar şuursuz bir anlayışın partisinin kapısında şov yapmakla oyalanmayı bırakıp, derhal gereğini yapmalıdır. İktidara açık çağrımızdır; TBMM Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in dokunulmazlığını derhâl kaldırmalıdır. İYİ Parti bu noktada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir, güç, imkân ve sorumluluk sizde.
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