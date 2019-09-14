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18:38 14 Eylül 2019
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    Yargıtay Başkanı Cirit ve AK Partili Eker'in çocukları, '5 yıllık deneyim' şartına uymadan TFF'ye atandı

    Fikret Delal
    Türkiye
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    Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve AK Partili Mehdi Eker'in çocukları Türkiye Futbol Fedarasyonu'na (TFF) kurul üyesi olarak atandı. Yapılan atamalarda usulsüzlük bulunduğu tespit edildi. İlgili kurul üyeliklerine atanmak için gerekli 5 yıllık mesleki deneyim şartını her iki ismin de taşımadığı anlaşıldı.

    Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in istifasının ardından geçen haziranda Nihat Özdemir TFF Başkanı oldu. Özdemir’in göreve gelmesiyle birlikte TFF bünyesindeki kurullara da yeni atamalar yapıldı.

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    Bu atamalar kapsamında AKP’li Mehdi Eker’in avukat oğlu Yasin Eker Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda üye sıfatıyla görevlendirildi.

    T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre kurulun oluşumuna ilişkin yönetmeliğin 3. Maddesinde bu üyelik için “5 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçular” koşulu yer alıyor. Ancak Eker’in bu koşulu karşılamadığı anlaşıldı. Eker, resmi olarak Kasım 2015’te İstanbul Barosu’na kaydolarak avukatlık yapmaya başladı. Baro kayıtlarına göre henüz 4 yılı dolmayan Eker, 5 yıllık kıdem koşuluna rağmen TFF’de kurul üyesi yapıldı.

    TFF Süper Kupa
    © AA /
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    Eker gibi tartışmalı biçimde TFF bünyesinde ataması yapılan diğer isim ise Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in avukat oğlu Muzaffer Enes Cirit. Cirit, başkan Özdemir tarafından federasyon bünyesindeki Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na üye olarak atandı.  Cirit’in de tıpkı Eker gibi mesleki kıdem koşuluna uymadığı belirlendi.  

    Futbol Disiplin Talimatı’nın “Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurullarının Oluşumu” başlıklı 62. maddesinin 3. fıkrası gereğince kurula atanacak asıl ve yedek üyeler için “en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu olmak” koşulu aranıyor.

    Yargıtay Başkanı Cirit’in oğlu Muhammed Enes Cirit’in resmi olarak avukatlığı başladığı tarih ise Ocak 2017. İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Cirit, mesleki kıdemi henüz 2.5 yıl olmasına karşın en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçuların atanabileceği bir göreve getirildi.

    Nihat Özdemir
    © Fotoğraf : FB TV
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    Yapılan atamaların gündeme gelmesinin ardından TFF'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada "mesleki tecrübenin hukuk fakültesinden mezuniyet ile başladığı" savunularak yapılan atamalarda herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı ileri sürüldü.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:

    "Bazı internet sitelerinde TFF hukuk kurullarında görev alan bazı üyelerimizin, bu kurulların talimatlarında belirtilen '5 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu' olmak kriterini sağlamadığı çünkü baro kayıtlarında henüz 5 yılı doldurmadığı iddia edilmiştir. Mesleki tecrübe, baro kaydı ile değil, hukuk fakültesinden mezuniyet ile başladığından, bir diğer deyişle talimatlar 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip avukat değil, hukukçu aradığından, söz konusu üyelerimizin bu kurullara atanmasında talimatlarımıza aykırı herhangi bir husus yoktur."

    Etiketler:
    Atama, kurul, TFF, İsmail Rüştü Cirit, Mehdi Eker, AK Parti, Yargıtay
    Topluluk kurallarıTartışma
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