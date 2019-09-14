'Cübbeli'den 'İslamcı değil Müslümanım' diyen Karamollaoğlu'na: Beyaz sakalından utan be, kaç yaşına gelmişsin

Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun geçen yıl kullandığı ifadeleri gündeme taşıyarak "Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin" dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ise, Ünlü'yü "Ne yaparsanız yapın boş yapmayın" ifadeleriyle yanıtladı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, geçen yıl CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında söylediği sözleri yeniden gündeme taşıdı.

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

O dönemde "Ben İslamcı değilim ben Müslümanım" diyen Karamollaoğlu "Eğer biz İslam'dan bahsedeceksek, her şeyden önce adalet ve güzel ahlak gelir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

CÜBBELİ, O SÖZLERİ ELEŞTİRDİ

Cübbeli Ahmet de bu sözleri son sohbetinde eleştirerek, "Saadet'in proje başkanının 'Müslümanım ama İslamcı değilim' lafı, 'İnsanım ama insancı değilim' mânâsına gelmektedir" dedi.

Saadet’in proje başkanının "Müslümanım ama İslamcı değilim" lafı, "İnsanım ama insancı değilim" mânâsına gelmektedir. https://t.co/VvZuE4XQCh — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) September 13, 2019

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Konuşmasının devamında Cübbeli, Karamollaoğlu için "Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin" ifadelerini kullandı.

SAADET CEPHESİNDEN CEVAP

Karamollaoğlu'nu hedef alan Ahmet Mahmut Ünlü'ye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ünlü'nün tweetini alıntılayan Aydın, "Ahmet Bey; Şu hayatta ne yaparsanız yapın ama boş yapmayın!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Bey;

Şu hayatta ne yaparsanız yapın ama boş yapmayın! https://t.co/GWyQxcz9IB — Fatih AYDIN (@SPFatihAydin) September 14, 2019

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