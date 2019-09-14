'Cübbeli'den 'İslamcı değil Müslümanım' diyen Karamollaoğlu'na: Beyaz sakalından utan be, kaç yaşına gelmişsin

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?
O dönemde "Ben İslamcı değilim ben Müslümanım" diyen Karamollaoğlu "Eğer biz İslam'dan bahsedeceksek, her şeyden önce adalet ve güzel ahlak gelir" değerlendirmesinde bulunmuştu.
CÜBBELİ, O SÖZLERİ ELEŞTİRDİ
Cübbeli Ahmet de bu sözleri son sohbetinde eleştirerek, "Saadet'in proje başkanının 'Müslümanım ama İslamcı değilim' lafı, 'İnsanım ama insancı değilim' mânâsına gelmektedir" dedi.
Saadet’in proje başkanının "Müslümanım ama İslamcı değilim" lafı, "İnsanım ama insancı değilim" mânâsına gelmektedir. https://t.co/VvZuE4XQCh— Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) September 13, 2019
SAADET CEPHESİNDEN CEVAP
Karamollaoğlu'nu hedef alan Ahmet Mahmut Ünlü'ye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın tepki gösterdi.
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ünlü'nün tweetini alıntılayan Aydın, "Ahmet Bey; Şu hayatta ne yaparsanız yapın ama boş yapmayın!" ifadelerini kullandı.
Ahmet Bey;— Fatih AYDIN (@SPFatihAydin) September 14, 2019
Şu hayatta ne yaparsanız yapın ama boş yapmayın! https://t.co/GWyQxcz9IB
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