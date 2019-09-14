Cumhurbaşkanlığı'ndan Putin ve Ruhani'nin ziyaretine dair mesaj

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabında yayınlanan mesajda "Astana formatında 5. Üçlü Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla 16 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir" dendi.

Mesaj şöyle devam etti:

"Zirve Toplantısı'nda, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesinin yapılması, ilaveten çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesi amaçlanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla münferit görüşmelere gerçekleştirerek ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmaları da öngörülmektedir."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ülkemizi Ziyaretleri pic.twitter.com/y6xJ3aGG2b — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 14, 2019

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