Kayıt
18:36 14 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür mitinglerinin sonuncusunu Erzincan’da yaptı

    Bahçeli: Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur

    © İHA / SELÇUK KAYA-AW802100
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 43
    Abone ol

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür mitinglerinin sonuncusunu Erzincan’da yaptı. Erzincan’da halka hitap eden Bahçeli, “İstiyorlar ki hükümet düşsün Türkiye tökezlesin. Terör örgütüyle kucaklaşan CHP'nin gittiği yol, yol değildir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur” dedi.

    © AA /
    Bahçeli: Yenikapı'ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?
    Bayburt mitinginin ardından kara yoluyla Erzincan’a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, Yanlızbağ mevkiinde AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci ve çok sayıda partili coşkuyla karşıladı.

    Ziyaretin ardından belediye binası önünde halka hitap eden Bahçeli, “Erzincan güzelleşecek gönüller kazanılacaktır” dedi.

    Bahçeli, “Bu ünlü emaneti milletimizin sayesinde yaşatacağız. Toplumun en ücra köşelerine kepli edecek olanlar 31 Mart seçiminde sandıktan başarı ile çıkan arkadaşlarımız, belediye başkanlarımızın insanı merkezine alan parlak projeleri hayata geçirerek partimizin farkını göstereceklerini inanıyorum. Erzincan güzelleşecek gönüller kazanılacaktır. Erzincan'ın layık olduğu gelişmişlik seviyesine çıkaracak, vatandaşlarımızın hayır duasını alacak. İrade belediye başkanlarımızdadır. Belediyenin kapıları paylaşmanın, görüşmenin kardeşçe muamelenin ve yardımsever anlayışın adresi olmalı. Bizim gönlümüze herkese yer vardır. Ayrımcılığa dar kadrocular, haksızlığa, faziletli ve adaletli yönetime engel olacağız. Erzincan'dan süt içmediği için ağlayan bir bebek varsa, ekmek alamadığı için başını öne eğen Nineler dedeler analar babalar varsa sınamadı için küçücük elleri soğuktan çatlayan çocuklarımız varsa, giyecek ayakkabısı olmadığı için ayakları su içinde kalan yavrularımız varsa, yollarda çamurlar birikmiş alt yapı iflas etmiş, ortada ciddi bir sorunla Erzincan'da bunların hiçbirisi yaşanmayacaktır. Erzincan belediye başkanımıza ve diğer belediye başkanlarımıza samimiyetle güveniyor” diye konuştu.

    Twitter
    Bahçeli'nin basın danışmanı Çiçek, Arınç'a 'FETÖ ve PKK sevdalısı' dedi: Truva atı bile değil artık

    'TERÖR ÖRGÜTÜYLE KUCAKLAŞAN CHP'NİN GİTTİĞİ YOL, YOL DEĞİLDİR'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin gittiği yolun yol olmadığını ifade ederek, “İstiyorlar ki hükümet düşsün Türkiye tökezlesin. CHP'nin neresi aziz Atatürk'ün emanetine benzemektedir. CHP'nin yolu yol değildir. Gittiği yer ahlaki değildir. Haklarımıza itiraz eden bir CHP karşımızdadır. HDP’nin eline avucuna düşen bir CHP ortadadır. PKK'ya göz kırpan ses çıkarmayan bu CHP emperyalizmin küresel güçlerin adeta sözcüsü müdür. 15 Temmuz FETO darbe teşebbüsüne tiyatro diyenler Türkiye'nin varoluş mücadelesini nasıl savunacaklar. Türk milletinin onay verdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine çamur atan, leke süren müfsit bir zihniyet millete nasıl İsmet edecek. CHP’ye bakarsanız Türkiye felaketlere uğramıştır, CHP kulak verirseniz ekonomi batmış, ülke bitmiştir. Diyarbakır Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleri ile karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir. Kılıçdaroğlu bir kez olsun PKK'ya destek vermez, terör okunamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir konuşmadır. Bu nasıl bir siyasi almadım. Bu CHP'nin bir kez olsun diye tepki gösterdi duyulmuş mudur? Bu CHP'nin bir kez olsun demokrasi istismardan vazgeçti. provokasyon istasyonlara yolunu ayırdı görülmüş müdür? CHP. CHP HDP ile aynı bedene girmiş doku ve organ nakli yapmıştır. HDP ile yatan CHP, PKK ile kalkmış. Kader ortaklığı yapmıştır. Bu karanlık ilişkinin neresinde Kuvveyi Milliye’nin izi vardır. Bu CHP'nin neresi Aziz Atatürk'ün emanetine benzemektedir” dedi.

    © AA /
    CHP'li Öztrak'tan 'güvenli bölge' açıklaması: Suriye sınırının Afganistan-Pakistan sınırı gibi olmaması meselesi bu ülkenin bekasıyla yakından ilgilidir

    'YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDEN GERİYE DÖNÜŞ YOKTUR'

    Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş olmayacağını kaydeden Bahçeli, “Yeni sistemin aksayan yönleri de zamanla düzelecektir. Yeni hükümet sistemi Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları kıracaktır. Çocukları dağa kaçırılan analara cesaret gelmiş, Halkın Demokrasi Partisi'nin yakasından tutmuşlardır. Analık hakkı, ahlaksızları zelzele gibi sağlamaktadır. Bugüne kadar terörden çok çektik. Bölgesel ve küresel destek lobisi bulunan bölücü örgütün bunlar eylemleri alçak tertipleri ağır ve vahim sonuçlara neden olur. Bu kapsamda sosyal ve ekonomik fatura günden güne katlandı, kabardı. 12 Eylül günü terörün hain ve karanlık yüzü bir kez daha kendisini gösterdi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden masum vatandaşlarımıza yönelik kanlı saldırıda 7 kardeşimiz Şehit 10 kardeşimiz de yaralandı. Nitekim üzüntümüz çok büyüktür. Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'nın vahşi saldırılarına doğrudan muhatap kalmışlar, acı üstüne acı yaşamışlardır” diye konuştu.

    Etiketler:
    Erzincan, 31 Mart seçimleri, CHP, HDP, PKK, AK Parti, MHP, Devlet Bahçeli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Danica Sičič'in çalışması.
    Dünya Meteoroloji Örgütü Fotoğraf Yarışması’ndan göz alıcı doğa görüntüleri
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus BE-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet