Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "Oraya giden anneler de bizim annelerimizdir. Anneler bizim kutsalımızdır. Hiçbir şekilde söyleyecek sözümüz yok. Bu annelere bu ülkeye kalıcı bir barış getirilmesi için çalışma düşer. Bugün iki anne kamuoyundan özür dileyerek geri çekilmişler. Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…" ifadelerini kullanmıştı.Güven, "Bunların tamamının ortadan kalması için HDP mücadelesini yükseltiyor. Anneler çözümü savaşta ısrar edenleri kapısında aramalıdırlar. HDP var olduğundan bu yana hep çözümden, demokratik müzakereden ve Türkiye bütünlüğü içerisinde sorunun çözümünden yana oldu" sözlerini kaydetmişti.Bu sözler üzerine İYİ Parti’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “HDP Milletvekili Leyla Güven’in dokunulmazlığı derhal kaldırılsın” denildi.