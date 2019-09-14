AK Partili Yeneroğlu'ndan 'Kulp saldırısını HDP yaptı' diyen Yeni Şafak'a: Hukuk devleti bir gün herkese lazım olur

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesine, "Kulp saldırısını HDP yaptı" haberi nedeniyle tepki gösterdi.

Gazetenin internet sitesinde, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'nın saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili "Saldırıyı HDP yaptı" başlıklı haberinin ekran görüntüsünü paylaşan Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Gazetecilik ahlakıymış, ne de olsa malumun ilamı gerek... Soruşturmaymış, kovuşturmaymış, boş işler bunlar. Yargı diye uzatmak neymiş, aleni infaz gerek... Ama hukuk devleti birgün herkese lazım olur, hele tarihin tekerrürden ibaret olduğu bizim coğrafyada..."

Gazetecilik ahlakıymış, ne de olsa malumun ilamı gerek... Soruşturmaymış, kovuşturmaymış, boş işler bunlar. Yargı diye uzatmak neymiş, aleni infaz gerek...

Ama hukuk devleti birgün herkese lazım olur, hele tarihin tekerrürden ibaret olduğu bizim coğrafyada... pic.twitter.com/jreBfKfDTj — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) September 14, 2019

Kulp'ta sivillerin bulunduğu minibüse, PKK tarafından el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş , HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin Karaman ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş gözaltına alınmıştı.

"Saldırıyı HDP yaptı" başlığını kullanan Yeni Şafak'ın haberinde "Soruşturmada tüm izler HDP'ye çıktı. Belediye araçlarının saldırıdan önce bölgede çalıştığı tespit edilince, HDP'li 2 belediye eş başkanı, ilçe başkanı ve Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı" denildi.