Doğu ve güneydoğu illerinde 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşleri yapıldı

Diyarbakır'da dağa kaçırıldığını iddia ettikleri çocuklarını geri almak için oturma eylemi yapan ailelere destek vermek ve Kulp ilçesinde 7 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermek için; Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Ağrı, Elazığ, Tunceli, Siirt, Bingöl ve Muş'ta 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşleri yapıldı.

Batman'da Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde başladı. 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüşe geçen vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Türk, Kürt kardeştir. PKK kalleştir" sloganları atarak Atatürk Parkı’na ulaştı.

Şırnak'ta da çeşitli sivil toplum kuruşlarının girişimiyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerindeki Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK", "Diyarbakır'a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Hakkari'deki yürüyüş de Şehir Stadyumu'ndan başladı. Kalabalık Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkari temsilcileri tarafından yapılan konuşmaların ardından, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti.

© AA / Ahmet Işık Batman'da 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşünde 100 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Şanlıurfa'da, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteğiyle oluşturulan "Teröre Lanet Platformu" tarafından gerçekleştirilen yürüyüş için çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Balıklıgöl Yerleşkesi'nde toplandı.

Van'da da Sivil Dayanışma İnsiyatifi'nce (SDİ) organize edilen yürüyüş, saat 12.00'de Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda başladı.

Diyarbakır'da yaklaşık 10 gün önce çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 31'e çıktı.

Perşembe akşamı da Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yol kenarına döşenen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, köylülerin bulunduğu bir araç şarampole yuvarlanmış, olayda 7 sivil hayatını kaybetmişti.

Patlamanın ardından Kulp'un HDP'li Belediye Eş Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Ahtaş Cuma günü gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine geçen ay İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla kayyum atanmıştı.