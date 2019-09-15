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    Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli TBM (Tünel Açma Makinesi) İndirme Töreni’ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: İmza atacağımız her şey İstanbul halkına aittir

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul'un 4 ilçesindeki 11 farklı noktada sel riski taşıyan bölgeleri su baskınlarından kurtaracak Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli TBM (Tünel Açma Makinesi) İndirme Töreni’ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İmza atacağımız her şey İstanbul halkına aittir" dedi.

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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli TBM (Tünel Açma Makinesi) İndirme Töreni’ne katıldı. İmamoğlu’na İBB Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan, Murat Yazıcı ve Murat Kalkanlı ile İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu eşlik etti. Törende ilk konuşmayı yapan Mermutlu, Almanya’da 1 yıl sürede projeye özel şekilde üretilen makine ilgili teknik bilgiler verdi. Makinenin 4 metre çapında, 7,5 metre uzunluğunda, silindir biçiminde olduğu bilgisini veren Mermutlu, “190 ton ağırlığındaki makinenin delici bölümlerinde, 25 adet kesici elmas uç bulunmakta. İçerisinde bulunan lazerli ölçüm sistemi ile güzergahını bulacak. 500 KW’lık elektrikli motor gücüyle yol alacak ve ayda 300 metre ilerleyecek. Bu ilerleyiş, zeminin sertlik durumuna göre, artacak ya da eksilecek. Makine, yerin 50-60 metre altından, ikametlere zarar vermemesi açısından, genel olarak yol güzergahları takip edilerek ilerleyecek” dedi.

    MERMUTLU: PROJE 18 AYDA TAMAMLANACAK

    İBB
    © AA /
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    Tünelin 18 ayda tamamlanmasını ön gördüklerini kaydeden Mermutlu, proje maliyetinin 80 milyon TL olduğunu belirtti. Mermetlu, Eyüpsultan ve Esenler ilçeleri arasında inşa edilecek olan tünelin, 4 bin 674 metre uzunluğunda, 4 metre çapında olacağı bilgisini paylaştı. Mermutlu, tünelin İstanbul’a getireceği yararları da şöyle sıraladı: “Ayvalıdere ile Haliç arasında bağlantı tüneli olarak inşa edilecek proje tamamlandıktan sonra, aşırı yağış dönemlerinde zaman zaman yaşanan taşkınlarla su altında kalan Fatih İlçesi’ndeki Vatan Caddesi, Aksaray Alt Geçidi, Tramvay Alt Geçidi, Aksaray Metro İstasyonu,Yenikapı Metro İstasyonu, Namık Kemal Caddesi ve TCDD Alt Geçidi; Bayrampaşa İlçesi’ndeki Otogar-Hal Bağlantı Yolu, Terazidere Mero Durağı; Esenler İlçesi’ndeki Merter E-5 Metro Durağı ve çevresi ile Zeytinburnu İlçesi’ndeki Zeytinburnu Tramvay Durağı ve çevresinde sel baskınları yaşanmayacak.”

    İMAMOĞLU: FAYDALI İŞLER KURUMUN MALIDIR

    İstanbul’un 37 ilçe belediye başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde bir araya geldi.
    © DHA /
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    Mermutlu’nun ardından konuşan İmamoğlu, kurumların kalıcı, siyasilerin geçici olduğunu vurguladı. “Kurumların ürettiği iyi işler, iyiyse, hep kalıcıdır” diyen İmamoğlu, “Bunu sağlayacak en ana prensip de akıldan, bilimden, teknikten, mühendislikten uzaklaşmamaktır. Bu, her zaman bir şehir adına, bir ülke adına sizin güvenceniz olacaktır. O bakımdan, geçmişten bugüne yapılan, hazırlanan doğru bir süreci, doğru bir alt yapı tanımının bugün hep beraber devamını sürdürüyoruz. Dolayısıyla bizler de işi bitireceğiz. Yarınlarda, başka değerlere imza atacak, attıktan sonra da yine başka emanet edeceğimiz insanlar olacak ve onlara emanet edeceğiz.Bu, devletin ve kurumların gücünü ve devamını ispat eder. O zaman da toplumda her zaman için kuvvetli bir güvence olursunuz. İnsanlar da o toplulukta, kendini güvende hisseder. Bizim arzu ettiğimiz şey, bu ve bunun gibi faydalı işlerin, asla ve asla siyasileşmemesi, asla ve asla bir partinin ya da bir parti kurumunun malı mülkü ya da bir kişinin malı mülkü haline dönüşmemesidir” diye konuştu.

    'BİZ DE MAKİNE ÜRETMELİYİZ'

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul sergisini gezdi.
    © AA / Can Topaloğlu
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    Popülizme yenik düşen topluluklarda bu tarz işlerin çok kişisel ve bireysel marifetmiş gibi yazılıp, çizildiğini ifade eden İmamoğlu, “O bakımdan dünden bugüne ve bugünden yarına benim ve arkadaşlarımın imza atacağı her şey İstanbul halkına aittir. Asla benim şahsımla ilgili, tek başıma anılmasını istemem ve dilemem. Bu, benim hayata bakışım ve prensibim. Bunun bütün çalışma arkadaşlarımız tarafından, bütün iş insanları tarafından, bütün İstanbul tarafından böyle irdelenmesini, böyle algılanmasını ve böyle hizmet edilmesini isterim. Bunu yaparsa, bunu başarırsak, gerçekten her birimiz vatansevere dönüşürüz” dedi.

    Makinenin Alman bir firma tarafından üretildiğini kaydeden İmamoğlu, “Teknolojilerini bizimle paylaşarak, üretimin böyle güzel bir hizmete dönüşmesi bizi mutlu etmiştir. Onlara da teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki, -yanlış anlamasınlar- biz de bu ve bunun gibi daha güzel makineleri yapabilen bir ülke olalım. Onun da altını çizelim. Ama artık dünyanın sınırları yok. Elbette ki en iyisini, en ucuzunu almaya gayret edeceğiz ama aynı zamanda bizler de üretmek isteyeceğiz” diye konuştu.

    TBM’YE MELEN ÇAYI PROJESİ İNŞAATINDA YAŞAMINI YİTİREN MÜHENDİSİN ADI VERİLDİ

    İmamoğlu, TBM’ye, Melen Çayı’nın İstanbul’a ulaştırılması için başlatılan projenin Sarayburnu şantiyesinde, 27 Eylül 2007’de iş kazası sonucu yaşamını yitiren mühendis Gülseren Yurttaş’ın adını verdiklerini belirtti. İmamoğlu, “Bu cihaza onun adını vermek, elbette acıyı hafifletmez; ama onun ismini hatırlamış oluruz” dedi. İmamoğlu, TBM İndirme Töreni’ni, merhum Yurttaş’ın oğlu Yağmur Budak ve kız kardeşi Hatice Yurttaş ile birlikte gerçekleştirdi. Törenin ardından İmamoğlu’na teşekkür eden Budak, hislerini İmamoğlu’na sarılarak belli etti. İmamoğlu, tünel inşaatında görev yapan tüm çalışanları yanına çağırarak, onlarla toplu fotoğraf çektirdi. Törenin ardından katılımcılar güvenli bir mesafeye alındı ve 190 tonluk TBM, vinç yardımıyla kazının başlama noktasına indirildi. TBM’nin kazı başlama noktasına taşınması, 12 dakika sürdü.

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    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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