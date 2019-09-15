İstanbul'da kiraların en ucuz olduğu ilçeler incelendi

YABANCI YATIRIMCILARIN SAYISI ARTIYOR
OdaTv'nin haberine göre, Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya uzatması, bir süredir beklemeye geçen gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi. Türkiye’deki faiz artışları sebebi ile yabancı yatırımcılar, İstanbul başta olmak üzere diğer bölgelerde gayrimenkul yatırımlarını artırdı. İlerleyen aylarda tamamlanması beklenen ve İstanbul'un doğu ucu ile batısını Edirne ve Çanakkale'ye bağlayan Kuzey Marmara Otobanı ile arazi fiyatlarında artış yaşandı. İstanbul'un Kuzey Marmara Otobanı ve İstanbul Havalimanının batısına doğru ilerleyen ilçelerde gayrimenkul piyasası değerleniyor. Yeni Havalimanı civarında olan Arnavutköy Bölgesi başta olmak üzere Çatalca ve Silivri ilçeleri de alım ve satımların yoğun olduğu mevkiler arasında.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)