TİSVA: Serpme kahvaltı nedeniyle yıllık 100 milyar liralık israf yaşanıyor

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Türkiye'de yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını hesaplayan TİSVA, bu miktarın 12 milyon tona denk geldiğini ortaya koydu.

TİSVA Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, dünyada 67 ülkenin yer aldığı 'gıda kaybı ve israf' başlığı altında yapılan çalışmada Türkiye'nin 65. sırada bulunduğunu belirtti.

Son zamanlarda yaygınlaşan serpme kahvaltı kültürü nedeniyle yaklaşık 100 milyar liralık gıdanın israf edildiğini belirten Akgül, kahvaltıda gelen zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiğini ifade etti.

Akgül, israfın bir davranış bozukluğu olduğunu ve serpme kahvaltılarda ya porsiyonların azatılmasını ya da müşterilerin isteğine göre getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Otellerde uygulanan 'her şey dahil' gibi sistemlerden kaynaklanan israfın da yüksek boyutlarda olduğunu söyleyen Akgül, bu konuda da çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.