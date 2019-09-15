MSB: S-400 sisteminin ikinci batarya malzemelerinin intikali tamamlandı

Milli Savunama Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci sevkiyatının tamamlandığını duyurdu.
27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikali bugün tamamlandı.https://t.co/IVallLRku7#MSB #TSK pic.twitter.com/3ei6VZh3KQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2019
MSB, sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimlerinin devam ettiğini de belirtti. Açıklamada, "Sistemin Nisan 2020’de faal hale getirilmesi planlanmaktadır" denildi.
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