Eşini dövüp parmağını kıran adama 8 yıl hapis cezası verildi

Uğur C.’ye 27 yıl üç aya kadar hapis talebiyle dava açılırken, ilk duruşmaya kadar tutuklu kaldı.
İzmir 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davanın karar duruşmasına S.C., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Uğur C. ise duruşmaya katılmadı.
Uğur C., ‘hakaret’ suçundan 90 gün ceza aldı, ceza 1800 liraya çevrildi. Sanığa ‘tehdit’ suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken, ‘eziyet’ suçundan ise beraat çıktı.
Toplamda sekiz yıl dört ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı, ayrıca işlediği suçun niteliği göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı belirtildi. Yargılama sırasında tahliye edilen sanık, cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.
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