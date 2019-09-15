Şevket Çoruh saldırı görüntülerini paylaştı

Tiyatrocu Şevket Çoruh, İzmir'de uğradığı bıçaklı saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çoruh, "Bunlar olurken biz karakoldaydık…" ifadelerini kullandı.

Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, 'Bir Baba Hamlet' isimli oyunun turnesi için gittikleri İzmir’de bıçaklı saldırıya uğramıştı. İddiaya göre oyunun bitiminden sonra organizatör Ferhat Aydoğdu ile bir restorana giden Çoruh ile Akkoyunlu, yemek yedikleri sırada park eden bir otomobilin sokak köpeğini ezdiğini gördü ve kişileri uyardı.

İkili otomobili kullanan kişinin ‘Ünlüsünüz diye niye artistlik yapıyorsunuz?” sözlerine maruz kaldı. Kısa bir süre sonra da kalabalık bir grup bıçaklarla Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu’ya saldırdı. Saldırgan gruptan bir kişi Şevket Çoruh’un misafirlerine silah çektiği öne sürüldü.