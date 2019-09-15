Görevden alınan başkan, kayyumun yerine kayyum olarak atandı

Erzurum'un Hınıs ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kendi yerine atanan kayyumun yerine tekrar kayyum olarak atandı.

Erzurum'da görevden alınıp yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, ikinci kayyumun yerine kayyum olarak atandı.

Odatv'nin haberine göre, Erzurum'un Hınıs ilçesi Ziraat Odası Başkanı Demir, oda tarafından bir proje kapsamında yurt dışına gönderilen ve geri dönmeyen 5 çiftçinin PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından görevinden alındı.

Görevden el çektirilen ve hakkında soruşturma başlatılan Demir'in yerine ise kayyum olarak Karayazı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Latif Maskan ile Karaçoban Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz’ün atanmasına karar verildi.

Demir, hakkında verilen takipsizlik kararının ardından görevden alınan ikinci kayyum Sabrullah Gündüz’ün yerine kayyum olarak atandı.