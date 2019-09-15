Görevden alınan başkan, kayyumun yerine kayyum olarak atandı

Erzurum'da görevden alınıp yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, ikinci kayyumun yerine kayyum olarak atandı.
Görevden el çektirilen ve hakkında soruşturma başlatılan Demir'in yerine ise kayyum olarak Karayazı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Latif Maskan ile Karaçoban Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz’ün atanmasına karar verildi.
Demir, hakkında verilen takipsizlik kararının ardından görevden alınan ikinci kayyum Sabrullah Gündüz’ün yerine kayyum olarak atandı.
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