Soyer: İzmir kırsal kalkınmanın başkenti olacak

Bakırçay Havzası'nın kalkınması, Kozak Yaylası'nın doğa ve yayla turizmine açılması için önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi ile birlikte 'Kozak Yaylası Festivali'ni düzenledi.

Kozak Kermes Alanı'nda 110 üretici hem yerel ürünlerini tanıttı hem de yaptığı satışlardan gelir elde etti. Kozak Yaylası'nda yetişen domates, üzüm ve çam fıstığının yanı sıra bal, reçel ve çam fıstıklı tatlıların satışa sunulduğu stantlar büyük ilgi gördü.

Festivalde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve bir önceki dönem Bergama Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Gönenç de yer aldı.

© İHA / Bu yıl ikincisi düzenlenen Bergama Kozak Yaylası Festivali'nde 110 üretici hem yerel ürünlerini tanıttı hem de yaptığı satışlardan gelir elde etti.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Tunç Soyer, temel vizyonlarının tarıma dönük doğru, işlevsel ve doğa dostu politikalarla bölgenin potansiyelini çok daha yukarıya taşımak ve üretilen artı değerin üreticilerle beraber tüm İzmirlilerin refahı için kullanılması olduğunu söyledi.

Soyer, “Türkiye'ye ilham verecek tarım vizyonumuz ile bereketli toprakları, tarlaları ve bağlarıyla, İzmir'in kırsal kalkınmanın başkenti olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

ÇAM FISTIĞININ YÜZDE 80’İ KOZAKTAN



Festivalin çam fıstığının ekonomik değerini korumasına ve Kozak Yaylası'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Soyer, şu ifadeleri kullandı; “Kozak Yaylası'nın, Türkiye'de üretilen çam fıstığının yüzde 80'ini, dünya çam fıstığı üretiminin ise yüzde 10'ununu tek başına karşılıyor. Asırlık çam ağaçlarıyla bezeli bu muhteşem yer, aynı güzellikteki köyleriyle sadece İzmir'in değil, ülkemizin de en önemli kırsal turizm alanlarından biri. Bu ve benzeri festivaller, kadim coğrafyamızın bereketli topraklarında yetişen ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Aynı zamanda çiftçimizin üretimini teşvik ediyor ve İzmir ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor."

TURİZM KÖYÜ KURULACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bölgede doğal bir turizm köyünün kurulacağını da belirten Soyer, “Çam fıstığından incire, narenciyeden süt hayvancılığına, zeytinyağından hububata, tıbbi ve aromatik bitkilerden tütüne, çiçekçilikten arı ürünlerine kadar inanılmaz bir çeşitlilik, bu bereketli topraklarda yetişiyor” açıklamasını yaptı.