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18:11 15 Eylül 2019
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    Çarşı - pazar - esnaf

    Esnaf Bilgi Sistemi yılbaşında devreye giriyor: İşlemler telefondan yapılacak

    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    Türkiye
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS) adını verdikleri bir yazılım hazırladıklarını, bu programla esnafın kendileriyle ilgili her türlü işlemi mobil telefonlarından yapabileceklerini belirterek, uygulamayı yılbaşında tamamen devreye almayı planladıklarını belirtti.

    © İHA / NEŞRA DURMAZ
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    Ruhsar Pekcan, CNN Türk televizyonundaki programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. 

    Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarlarla ilgili yürüttükleri çalışmaları anlatan Pekcan, bu kapsamda üniversitelerle, akademisyenlerle beraber sektör analizlerini tamamladıklarını bildirdi.

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kanalıyla esnafa, bir yıla kadar 200 bin liraya kadar yüzde 7, bir yılın üstündeki vadelerde yüzde 8 faizle kredi kullandırdıklarını anımsatan Pekcan, "Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS) diye bir yazılım programı hazırladık. Bu programla esnaflarımız kendileriyle ilgili her türlü işlemi mobil telefonlarından yapabilecek. Ekim sonu, kasım başı gibi deneme prototipini devreye alacağız. İnşallah yılbaşında tamamen devreye almayı planlıyoruz" diye konuştu. 

    KOOPERATİFLER YAYGINLAŞTIRILACAK

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    Öte yandan, Ruhsar Pekcan, ekim ayından itibaren 24 ilde 24 kooperatif kuruluşuyla kooperatiflerin yaygınlaştırılması, tanıtılmasıyla ilgili bir proje başlatacaklarını belirterek, kooperatif otobüslerinin illeri ziyaret ederek kooperatif kuruluşlarına destek vereceklerini kaydetti.

    Pekcan, esnaflara yönelik tedarik ve dağıtım kooperatifinin kuruluşunun sözleşmelerini hazırladıklarına da işaret ederek, Kooperatif Yasa Taslağı'nı güncellemek için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi. 

    ABD İLE GÖRÜŞMELER

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    Ruhsar Pekcan, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilere yönelik değerlendirme de yaptı.

    Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile birkaç kez görüştüklerini, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle kamu ve özel sektör olarak çalışma grupları kurduklarını ve sektörlerle strateji planı oluşturduklarını anlattı.

    Çelik ticaretine de değinen Pekcan, Türkiye ve ABD arasındaki ticari bariyerlerin kimseye faydasının olmadığını söyledi. 

    ABD tarafından Meksika, Kanada, Brezilya gibi bazı ülkelere kota sistemi uygulandığını anlatan Pekcan, "Biz de bu kota sistemini kabul edebiliriz. Mütekabiliyet esasıyla 22 ürüne ek vergi getirdik. ABD'nin bu ürünlerde Türkiye'ye ihracatı yüzde 63 azalmış, 785 milyon dolar ihracatı etkilenmiş. Biz de onları kaldırabiliriz" dedi. 

    Etiketler:
    kooperatif, uygulama, Telefon, Kredi, esnaf, Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS), Ruhsar Pekcan, Türkiye
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