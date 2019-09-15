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20:08 15 Eylül 2019
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    Albayrak, Kaplan ve Dede arasında 'İBB personeli' polemiği

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Canan Kaftancıoğlu yazısı yayımlanmadığı için Yeni Şafak'tan ayrılan Özlem Albayrak'ın İBB personeli olduğu iddiası üzerinden başlayan polemikte Albayrak, Ersoy Dede ve Hilal Kaplan arasında söz düellosu yaşandı. İBB iddiasını doğrulayan Albayrak, Kaplan için 'ihale, yalı' göndermelerinde bulunurken; Dede ise Albayrak'a istifa çağrısı yaptı.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede bugünkü köşe yazısında, geçen hafta Yeni Şafak’la yollarını ayıran Özlem Albayrak’ın İBB’de çalıştığını belirtti.

    Dede, "Özlem Albayrak gazeteci kimliğinin dışında aynı zamanda kadrosu İBB’ye bağlı olan BİMTAŞ Şirketinin de personelidir... Halen dış görevle Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı Tuzla Kültür Merkezi’nde görevli... İBB’nin olanaklarıyla 1 yıl ABD’ye dil eğitimine bile gitti. Ne enteresan değil mi?" ifadelerini kullandı.

    Sabah yazarı Hilal Kaplan da Twitter’da bu yazıyı paylaşarak Özlem Albayrak’ı eleştirdi.

    Kaplan, “Kaftancıoğlu’nu savunmak adına gazetesinden ayrılan Özlem Albayrak, yazarlığın geçim kapısından fazlası olduğunu söyleyip ayrılmıştı. Meğer yıllardır kadrosu İBB'ye bağlı olan BİMTAŞ Şirketi personeliymiş. Ayrıca İBB olanaklarıyla ABDye dil eğitime de gitmiş” notuyla duyurdu.

    'YALIDA OTURUP HÜKÜMET KURAN BİRİNE ÇOK GELMİŞ'

    ​Bunun üzerine Özlem Albayrak Twitter üzerinden hem Kaplan'a hem de Dede'ye yanıt verdi.

    Önce Kapla'ı hedef alan Albayrak, “İBB çalışanı olduğumu hiçbir zaman kimseden saklamadım, gazetenin de bilgisi dahilindeydi. Gazeteye dışardan yazı gönderiyordum. Belediye’den burs alıp ABD’ye gittiğimi ispatlamayan ise şerefsizdir. İletişim mezunu, sosyoloji yüksek lisanslı, doktorasını bitirmek üzere olan, dil bilen birisinin, 4 bin 500 tl maaşla bir kurumda çalışması çok tuhafmış. Ne ihale aldım, ne danışmanlık yaptım, ne genel müdür oldum. Yalıda oturup hükümet kurup hükümet yıkan birine çok gelmiş!” ifadelerini kullandı.

    ​KAPLAN, ALTINDA KALMADI: HODRİ MEYDAN

    Albayrak’a “Hodri meydan” diyerek yanıt vereen hilal Kaplan ise, “Ben de ihale almadım, danışmanlık/ genel müdürlük yapmadım. Yalıda oturmuyorum. Ama yapmadığım bir şey daha var: İBB’den maaş almadım. Okurumdan bunu gizlemedim! Bir SMS’le ekmeğinden olan binlerce İBB çalışanına bigane kalmadım. Hükümet kurmak, yıkmaksa sizin bileceğiniz işler" dedi.

    DEDE'YE: ÇİRKİNLEŞMİŞSİN

    Ersoy Dede'yi de hedef alan Özlem Albayrak, Canan Kaftancıoğlu’nu değil hukukun genelliği ilkesini savunduğunu, ayrıca Davutoğlu ve kayyum yazılarının da yayımlanmadığını söyledi. 

    İBB'de çalıştığını gizlemediğini ancak burs iddialarının asılsız olduğunu belirten Albayrak, "Benim saklayacak hiç bir şeyim yok, operasyonel yazı yazanlar kendine baksın. Velhasıl çok ayıp etmişsin Ersoy Dede, çok çirkinleşmişsin. Söylenecek başka şeyler de olabilirdi ama aynı kabalıkla cevap vermek istemem" dedi.

    'SANA DOKUNMAMALARININ SEBEBİ NEDİR'

    Albayrak'a Ersoy Dede cephesinden de yanıt gecikmedi.

    Dede, “Özlem ‘herkes biliyordu’ diyorsun da anlaşılıyor ki hiçbirimiz bilmiyormuşuz belediyede çalıştığını. Ayrıca sen halen Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen belediyeden maaş alan birisin. İstifa et konuşalım” dedi.

    Dede, “İstifa etmediğin sürece, bunca zaman Erdoğan’ı desteklemiş biri olarak Canan Kaftancıoğlu güzellemelerini, işini kaybetmemek için yaptığın zannedilecek. Erdoğan’ı seven herkesi işten atıyorlar. Sana dokunmamalarının sebebi nedir, merak ediyorum. Yeni Şafak internet sitesindeki özgeçmişin de dahil hiç bir yerde İBB’de çalıştığın da yazmıyor. Kasten saklamıyorsan da bilinmesi de kolay olmuyor” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    yalı, maaş, Yeni Şafak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ersoy Dede, Hilal Kaplan, Özlem Albayrak, Canan Kaftancıoğlu
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