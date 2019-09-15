Bakan Selçuk okul zilini telefon melodisi yaptı: Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, makamında çalıştığı sırada çekilen videoyu paylaştı. Videoda, Bakan Selçuk’un telefonu okul ziliyle çalıyor.
Selçuk, videoyu, "Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor" notuyla paylaştı.
Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor😊 pic.twitter.com/Uq6hDK7kw3— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 15, 2019
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