Verdiği kanser mücadelesiyle tanınan Neslican Tay yoğun bakımda

Açıklamada, "Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" ifadeleri yer aldı.
Tay’ın İstanbul Bağcılar’da bulunan Medipol hastanesinde tedavi altında olduğu bilgisi verildi.
Neslihan Tay, sosyal medyadan konuya ilişkin bir video mesaj paylaştı. Tay, mesajında savaşmaya devam edeceğini belirtti.
Neslican Tay yoğun bakımda, kan bağışı bekliyor!— Yol TV (@YolTV) September 15, 2019
Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen ve 4. kez kansere yakalanan #NeslicanTay savaşmaya devam edeceğini bu sözlerle duyurdu👇
*Yarın 8.30'dan itibaren Bağcılar Medipol Hastanesinde Tay için 0 rh (+) kan verilecek. pic.twitter.com/QrabGRJ4lq
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