Verdiği kanser mücadelesiyle tanınan Neslican Tay yoğun bakımda

Kanser tedavisi gören ve yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay için sosyal medyadan paylaşılan destek mesajlarının ardından Medipol Sağlık Grubu'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" ifadeleri yer aldı.

Tay’ın İstanbul Bağcılar’da bulunan Medipol hastanesinde tedavi altında olduğu bilgisi verildi.

Neslihan Tay, sosyal medyadan konuya ilişkin bir video mesaj paylaştı. Tay, mesajında savaşmaya devam edeceğini belirtti.