Kayıt
08:03 16 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Akit yazarından CHP'li vekillere: Ulan öküzler, ben size 'alçaksınız' derim, 'teröristsiniz' derim

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1214
    Abone ol

    Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında CHP'li vekillerin 'Cumartesi Anneleri' eylemine katılmalarını ve Diyarbakır'da HDP binası önünde bekleyen annelere destek vermemelerini eleştirdi. Karahasanoğlu, "Ulan öküzler, ben size 'alçaksınız' derim, 'teröristsiniz' derim. Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur olmasa ne olur?" dedi.

    © DHA /
    Akit yazarı Karahasanoğlu: Özür dilerim Ekrem Bey, başkanlık sizin hakkınızmış
    Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partili (CHP) vekiller Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal'ı eleştirdi. 

    'Cumartesi anneleri' mi 'dağa kaçırılan çocukların anneleri' mi?' başlıklı yazısında Tanrıkulu ile Tanal'ın Cumartesi Anneleri eylemine katılmalarını eleştiren Karahasanoğlu, "Bulunmasını istediğiniz çocukların hemen tamamı, sizin partinizin koalisyon ortaklığı döneminde kayboldu" ifadelerini kullandı. 

    Karahasanoğlu ayrıca, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde bekleyen annelerin eyleminin 'arkasında devlet olduğu' iddialarına da tepki göstererek "Anneler, çocuklarının dönmesi için eylem yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur, olmasa ne olur?" dedi. 

    Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

    "Sezgin Tanrıkulu için söylüyorum.. Mahmut Tanal için söylüyorum.. Bulunmasını istediğiniz çocukların hemen tamamı, sizin partinizin koalisyon ortaklığı döneminde kayboldu.

    Ama sizler.. Kendi partinizin önünde yapmanız gereken gösteriyi, gidip başka yerlerde yapıyorsunuz..

    Derdinizin, “kaybolan çocukları” bulmak olmadığını da, Diyarbakır annelerine destek vermemekle ispatlıyorsunuz..

    Şunu da kabul ederim. “Ben, Cumartesi annelerinin eylemine gitmek istiyorum” dersiniz..

    'Var, git' deriz.. “Niyetini, samimiyetsizliğini gösterdin” deriz.. Destek vermeyiz, normal bir tavır olarak yorumlamayız ama..

    Ölümüne size karşı da çıkmayız..

    Ama sizler..

    Cumartesi anneleri için gösteriye gidip, 25 yıl önce kendi koalisyon ortaklığınız döneminde kaybolan insanlar üzerinden, bugünkü iktidarı suçlarken..

    Twitter
    Akit yazarı Karahasanoğlu: Dizilerde kadına şiddet senaryolarını yazanlar ve oyuncular Gezi'de en önde saf tutanlar
    Diyarbakır'da, çocukları dağa kaçırılan annelerin eylemleri için, 'Köpürtülüyor. Devlet organize ediyor, kayyım atamalarını gözlerden kaçırmak için devletin bir operasyonu' derseniz.

    Ben size.. 'Alçaksınız' derim 'Ahlaksızsınız' derim. 'Namussuzsunuz' derim.. 'Teröristsiniz' derim..

    Ulan öküzler..

    Velev ki devletin böyle bir niyeti olsun..

    O annelerin çocukları dağa kaçırılmış mı?

    Kaçırılmış.

    Anneler, çocuklarının dönmesi için eylem yapıyorlar mı? Yapıyorlar..

    Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur..

    Olmasa ne olur?"

    Etiketler:
    Diyarbakır, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Eylem, Cumartesi Anneleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Danica Sičič'in çalışması.
    Dünya Meteoroloji Örgütü Fotoğraf Yarışması’ndan göz alıcı doğa görüntüleri
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet