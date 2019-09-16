Akit yazarından CHP'li vekillere: Ulan öküzler, ben size 'alçaksınız' derim, 'teröristsiniz' derim

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında CHP'li vekillerin 'Cumartesi Anneleri' eylemine katılmalarını ve Diyarbakır'da HDP binası önünde bekleyen annelere destek vermemelerini eleştirdi. Karahasanoğlu, "Ulan öküzler, ben size 'alçaksınız' derim, 'teröristsiniz' derim. Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur olmasa ne olur?" dedi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partili (CHP) vekiller Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal'ı eleştirdi.

'Cumartesi anneleri' mi 'dağa kaçırılan çocukların anneleri' mi?' başlıklı yazısında Tanrıkulu ile Tanal'ın Cumartesi Anneleri eylemine katılmalarını eleştiren Karahasanoğlu, "Bulunmasını istediğiniz çocukların hemen tamamı, sizin partinizin koalisyon ortaklığı döneminde kayboldu" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu ayrıca, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde bekleyen annelerin eyleminin 'arkasında devlet olduğu' iddialarına da tepki göstererek "Anneler, çocuklarının dönmesi için eylem yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur, olmasa ne olur?" dedi.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Sezgin Tanrıkulu için söylüyorum.. Mahmut Tanal için söylüyorum.. Bulunmasını istediğiniz çocukların hemen tamamı, sizin partinizin koalisyon ortaklığı döneminde kayboldu.

Ama sizler.. Kendi partinizin önünde yapmanız gereken gösteriyi, gidip başka yerlerde yapıyorsunuz..

Derdinizin, “kaybolan çocukları” bulmak olmadığını da, Diyarbakır annelerine destek vermemekle ispatlıyorsunuz..

Şunu da kabul ederim. “Ben, Cumartesi annelerinin eylemine gitmek istiyorum” dersiniz..

'Var, git' deriz.. “Niyetini, samimiyetsizliğini gösterdin” deriz.. Destek vermeyiz, normal bir tavır olarak yorumlamayız ama..

Ölümüne size karşı da çıkmayız..

Ama sizler..

Cumartesi anneleri için gösteriye gidip, 25 yıl önce kendi koalisyon ortaklığınız döneminde kaybolan insanlar üzerinden, bugünkü iktidarı suçlarken..

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Ben size.. 'Alçaksınız' derim 'Ahlaksızsınız' derim. 'Namussuzsunuz' derim.. 'Teröristsiniz' derim..

Ulan öküzler..

Velev ki devletin böyle bir niyeti olsun..

O annelerin çocukları dağa kaçırılmış mı?

Kaçırılmış.

Anneler, çocuklarının dönmesi için eylem yapıyorlar mı? Yapıyorlar..

Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur..

Olmasa ne olur?"